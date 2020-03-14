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協助防疫第一線　化學兵四等級防護服亮相　

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協助防疫第一線　化學兵四等級防護服亮相　

▲協助防疫第一線，化學兵四等級防護服亮相（圖／軍聞社，下同）　

軍聞社／記者莊家宏桃園13日電

因應新冠肺炎疫情嚴峻，國軍化兵部隊配合中央疫情指揮中心，協助各項消除工作，陸軍化生放核訓練中心今日展示各式防護服及訓練設施，讓民眾了解化學官兵的養成與各項防護裝備，展現國軍保護國人生命財產安全的實力與能力。

化訓中心教官邱士官長表示，國軍化學兵部隊防護服區分A、B、C、D四個等級，A級是提供呼吸系統、眼睛及皮膚最高等級的防護，必須穿著氣密式連身防護服，搭配空氣呼吸器，可隔絕與外界空氣接觸，並具有抗酸鹼、腐蝕的功能，適用於未知、高腐蝕性或液態危害場所；B級所用的呼吸系統與A級相等，不同之處在於採用對皮膚防護較低的氣密式連身防護服，可針對氣態危害環境使用。

協助防疫第一線　化學兵四等級防護服亮相　

C級防護服則有碳纖式與拋棄式連身防護服兩種，針對皮膚防護與B級相同，但呼吸系統採用防護等級較低的濾毒罐式防護面具，可針對化學或生物危害現場選用各式不同防護面具，也就是此次武漢肺炎疫情消毒任務所著的服裝；而D級僅提供最低限度防護等級，必須在危害物質濃度低於容許濃度以下穿著。

協助防疫第一線　化學兵四等級防護服亮相　

化訓中心也展示用於進階訓練的爬梯訓練及拉力器，因為A、B防護服必須穿戴空氣呼吸器，而空氣鋼瓶的容量與壓力是有限的，因此，教官透過科學化方式，了解操作人員的耗氣量，並訓練心肺能力，使操作人員使用一支空氣鋼瓶可以持續50至60分鐘的作業時間，以強化偵檢消除能量。

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