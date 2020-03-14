▲新北市新冠肺炎防疫演習 國軍協力對抗疫病（圖／軍聞社，下同）



軍聞社記者／周昇煒新北市14日電

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市政府今日上午舉辦「武漢肺炎社區感染大規模防疫演習」，結合醫療團隊、衛生局及國軍部隊共同演練，並邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、臺北區傳染病防治醫療網指揮官張上淳指導，希望達到共同抗疫、超前部署的目標，確保民眾生命健康。

防疫演習由新北市市長侯友宜主持，演練居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染及大規模社區擴散傳播等狀況，國軍參與演習部分包括關指部出動救護車載運患者、33化學兵群出動重型消毒車、悍馬車、背負式消毒器等裝備配合作業。

侯市長致詞時表示，演習的目的是讓各單位瞭解防疫中扮演的角色，並提升各項防疫管控及應變能力，希望各單位都能以「最好的準備及最壞的打算」投入防疫工作；同時，也希望中央未來可以整合周邊縣市資源，以「區域聯防」的概念，一起攜手對抗疫病。

陳時中致詞時讚許新北市落實演練、超前部署，全體醫療團隊、衛生局及國軍都很辛苦，這次的演練可以看出新北市政府有計畫、有步驟、有溫暖、有超前、有落實，如果各縣市如此，中央流行疫情指揮中心就更放心。

陳時中也指出，面對歐洲疫情的變化迅速，國人要警惕小心但不需要過度恐慌，政府在邊境管制、疫情蒐集等，將會全面備戰。

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