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「竹竹苗」首創新竹客運跑第一　客運保養廠柴油車保檢合一

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▲「保檢合一」制度，有效管制柴油車排放，降低細懸浮微粒等空氣污染問題。（圖／新竹市政府提供）

▲「保檢合一」制度，有效管制柴油車排放，降低細懸浮微粒等空氣污染問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局2020年1月起，授權「新竹汽車客運股份有限公司」代驗柴油車無負載不透光率排煙檢測，為竹竹苗區域第一家獲得授權的客運業者，讓自家客運車輛在廠區內完成保養時，一併檢驗廢氣排放量，依檢測結果核發自主管理標章，落實「保檢合一」制度，有效管制柴油車排放，降低細懸浮微粒（PM2.5）等空氣污染問題，業者自地代驗排煙可減少油料運輸，進而提升節能減碳效益，打造新竹市空氣好品質。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹客運成立於民國8年，是百年老店的客運業者，截至2019年，計有379輛柴油車輛，包含三期別79輛、四期別123輛及五期別177輛。該業者歷年來戮力柴油車管理，並響應使用綠色運具，自105年起，逐年汰換一至三期別柴油老舊車輛，且於106年與轄內另7家運輸業者，共組「環保大車隊」，簽署新竹市「使用低污染柴油大車協議」，承諾汰除老舊柴油車、使用符合四期及五期標準之車輛，同時落實車輛定期維護保養，讓市民享受優質空氣與環境品質。

江盛任說明，認證保養廠核發自主管理標章作業方式，係指柴油車輛完成維修保養後，立即進行無負載不透光率排氣檢測，不透光率1.0m-1以下者核發「優級」自主管理標章，有效期限1年；另新購五期車及新購六期車可直接核發自主管理標章，有效期限分別為2年及3年。

環保局表示，授權代驗之認證保養廠，必須通過專家學者現場查核保檢合一作業量能驗證，包括維修、設備、人員作業能力及標準作業流程等，保檢合一制度具便利性，讓柴油車主不必再浪費油料跟時間，專程開車到環保局柴油車檢測站進行排煙檢測。2019年1月首度授權「長源汽車股份有限公司新竹服務廠」，代驗柴油車，依排氣檢測結果，分級核發自主管理標章，核發件數達355件。今年再增「新竹客運」環保生力軍，將可有效改善移動污染源，持續為空氣品質把關。

環保局說，經統計今年1月設籍登記新竹市的柴油車共計14,239輛，包括大客車1,035輛、大貨車2,124輛、小貨車4,011輛、小客車6,445輛，因新竹市為重要工商城市，路網綿密，客貨運物流運輸發達，往來之各型柴油車輛相當可觀，特別呼籲車主應時常注重車輛保養，留意愛車排煙狀況，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

環保局強調，期望透過柴油車保養體系，以保養為主、檢測為輔，擴大柴油車黑煙管制的管理層面，加強柴油車正確維修保養、自動到檢，降低非法調修作法，將可有效改善並提升空氣品質。

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