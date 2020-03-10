竹市科技化廚餘處理廠　土耳其科技顧問團取經

▲土耳其科技顧問團參訪廚餘快速堆肥處理廠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

土耳其知名學府國立蓋布澤科技大學（Gebze Technical University, GTU）校長M. Hasan Aslan帶領科技顧問團一行人，昨（9）日參訪位於新竹市環保局浸水衛生掩埋場內的廚餘快速堆肥處理廠，由環保局長江盛任親自帶領參觀科技化的設備與廠房，承包廠商金益世公司全程詳細說明，將高科技處理家戶有機廢棄物的前瞻規劃與實力，首度呈現在國際視野，同時深化兩國間的友好合作關係。

江盛任表示，蓋布澤科技大學為土耳其最知名的國家級科技發展單位，校長M. Hasan Aslan曾多次來臺灣訪問，包括中央研究院、國立高雄科技大學等重要研究單位，並促成兩國密切的學術交流與科技合作。此次，校長M. Hasan Aslan帶領Dr. Mehmet Salim Oncel等科技領域專家，前來瞭解我國最新的廚餘快速堆肥處理科技，加深合作環保科技。

江盛任表示，新設置的廚餘處理廠由舊有廠房修繕改建，占地約413平方公尺，廚餘日處理量為12公噸、每月約360公噸，每月產出有機介質約48公噸。廚餘處理採「好氧發酵」方式，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，可避免厭氧發酵的惡臭、縮短傳統堆肥的處理時間，處理後的有機質資材，經過適當的調配，能更有效應用在土壤改良，提升農作物的生產效益，落實循環農業的理想。

金益世公司表示，循環經濟乃世界趨勢，該公司致力將廚餘轉化為無害或可再利用的物資，採「消費—廢棄—再利用—生產」的循環模式，徹底解決廚餘問題。廚餘快速堆肥技術，採用自行研發及引進國際先進微生物處理技術，利用取自大自然的有益無害微生物，經獨特馴化技術所設計出的快速發酵平台，高效率快速消化廚餘，過程中不會產生惱人的惡臭，瀝水後無破碎的廚餘，放置主機內，以中溫35～40度C，持續運作約24小時，即可產出低含水率、高發芽率的合格有機介質。

校長M. Hasan Aslan表示，臺灣的軟實力在國際上有目共睹，透過參訪新竹市廚餘快速堆肥處理廠的處理示範，對於兩國未來在環保領域上的合作，將更加樂觀與密切，而具備前瞻性的臺灣經驗，相信能為世界帶來更美好的未來。

環保局表示，新竹市藉由豐富的高科技發展經驗，率先導入先進技術與設計，將原本觀感不佳的廚餘處理樣貌，轉變成乾淨無污染的廠房，以解決都市化發展與環境保護的雙重需求，同時也希望成為臺灣廚餘環保的領航者，並提供國際上具有相同需求的地區，一個優良的示範。