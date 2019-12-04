新竹市室內空氣品質優良場所　8處場所榮獲標章

▲臺大新竹分院榮獲108年度室內空氣品質優良場所標章。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局2019年特別研擬室內空氣品質優良場所標章制度，鼓勵公告場所妥善維護室內空氣品質（簡稱IAQ），且讓民眾能藉由標章，辨識良好的室內活動環境與空氣品質。經過二階段專家學者評鑑後，共有8處場所榮獲「108年度新竹市室內空氣品質優良場所」標章，獲選場所多因系統改善工程規劃完整、環境維護整潔用心及對室內空品重視等因素，獲得評鑑委員青睞。市長林智堅肯定並感謝空品優良場所的良善作為，充分展現環境友善力，同時籲請各公共場所一起維護室內空氣品質，守護民眾健康。

環保局表示，室內空氣品質管理法自103年實施至今，日漸受民眾重視，獲選的優良場所除符合法規基本要求外，對於自主管理之提升獨具用心，包含增設連續自動監測設施、導入物聯網智能管控IAQ、增設紫外光殺菌設備、風管清洗、風管菌類鑑種研究、增加檢測頻率、大量增設排風扇、循環扇等自發性作為，值得各公共場所學習，改善室內空氣品質。

環保局長江盛任表示，國人每日約有80％～90％時間於室內活動，獲選之優良場所皆是新竹市民常去的地方，場所室內空氣品質優劣對市民影響甚大，研擬「優良場所標章」制度，除以「標章」為宣傳媒介，提升民眾對IAQ的認知外，更是給予願意為室內空氣品質努力的場所最直接的肯定，環保局會持續把關各場所的室內空氣品質，提供市民良好的室內活動環境。

8處榮獲108年度室內空氣品質優良場所標章名單如下：

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