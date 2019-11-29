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新竹市環保優良營建工程表揚　環保好鄰居打造好空氣

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營建工程污染防制法令宣導說明會暨優良環保工程表揚大會▲。（圖／新竹市政府提供）

▲營建工程污染防制法令宣導說明會暨優良環保工程表揚大會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局為提升轄內營建業者的環保認知，同時精進營建工程污染防制作為，29日辦理「營建工程污染防制法令宣導說明會暨優良環保工程表揚大會」，由環保局副局長洪明仕頒發獎座，公開表揚3處優等獎工程業主及承包廠商、10處執行道路洗掃認養維護良好營建工程，並由3處優等獎工程分享污染防制經驗，期許與會業者見賢思齊，共同改善空氣品質，打造新竹市好空氣。

新竹市長林智堅感謝營建業者落實污染防制工作，善盡企業社會責任，共同維護整體環境整潔，提升城市美學，同時守護新竹市好空氣，成功扮演敦親睦鄰的「環保好鄰居」。林智堅說，為打造新竹市好空氣，市府持續推動低碳永續家園計畫，並擴大環境綠化工作，提升城市綠覆率，打造4公里「新竹之森」城市綠廊、完成「掀綠計畫」創造8000坪綠地，推動「進擊的公園」預計活化22座公園，目前已啟用18座，讓綠地、樹林做市民好鄰居。設置「千甲段空氣品質淨化區」種植超過3千棵樹木，同時持續升級新竹左岸整體景觀，推動水環境景觀綠美化及運動生活場域作業，藉由廣大草原綠地改善空氣品質，提供市民更廣更大的休閒樂活環境。

環保局長江盛任表示，今年度獲得優等獎工程有4項共通優點，包括編列合理的環保經費、施工期間依規設置各項防制設施、自主認養洗掃周邊道路、施工噪音自主管理，皆能有效降低工程對周邊環境的污染。

3處優等獎工程之優良污染防制作為，例如友達竹科多目標停車場新建工程（業主：友達光電股份有限公司、承包商：利晉工程），利用舊地的高壓磚，舖設於工區內的人員步行動線，減少工程廢棄物產生；噪音防制採用「先降挖再壓樁」方式，藉地形環境降低噪音干擾；理銘開發股份有限公司店鋪集合住宅新建工程（業主：理銘開發股份有限公司、承包商：良達營造），設置定時灑水設施於工區車行路徑及祼露地表周邊，抑制揚塵污染產生，提高防污削減成效；宏宗聖堂道學院新建工程（業主：財團法人台灣省新竹市宏宗聖道堂道學院、承包商：瑞助營造），業主設置遠端監看設備監督污染防制作業，工區內設置移動式灑水設施，出入口設置可依車胎高度及軸距調整的加壓沖洗設施。

江盛任表示，環保局透過稽巡查輔導等方式，提升營建工程符合法規外，同時鼓勵營建業者自主認養施工區週邊道路洗掃，減少道路色差、抑制揚塵，善盡敦親睦鄰的環保「好鄰居」角色，有效提升企業形象。今年截至10月止，認養營建業者共計125處，認養長度25.3公里、道路洗掃1萬1,546公里，總計削減粒狀污染物（PM10）30公噸及細懸浮微粒（PM2.5）7公噸。

10處道路認養洗掃執行良好營建工程如下：齊裕營造、東山工程、金連城營造、昭雄營造、松園營造、冠洲營造、大謙營造、建銘營造、富泰營造、欣合營造。

環保局表示，本市近年來各項工程建設與日俱增，每年都會持續辦理法令宣導說明會，深入講授現行法規及管制標準，有效落實營建工程空氣污染防制規定，同時透過優良環保工程分享污染防制的實務經驗，讓與會業者見賢思齊，提升整體市容環境整潔，一起打造新竹市好空氣。

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