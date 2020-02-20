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18公頃大草原左岸新秘境啟用　新竹「水源草原」綠意盎然

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▲新竹市長林智堅騎著YouBike體驗全新的自行車道。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅騎著YouBike體驗全新的自行車道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府20日啟用左岸水源出入口東側的「水源草原」，並邀親子搶先進入新秘境休憩野餐和體驗草丘飛盤活動。新竹市長林智堅表示，作為頭前溪沿岸最大、占地18公頃的草原綠地，「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還在水岸旁新闢一條寬4米、長1.3公里的自行車道，歡迎民眾來體驗全新的打卡秘境，享受綠意盎然的左岸大草原。

林智堅今日也騎著YouBike體驗全新的自行車道，從左岸棒球場騎到國道1號前的臨水觀景平台，並感謝水利署支持，共同投入核定總經費4,822萬元，讓原本被亂倒廢土、土地占用、安全堪憂的「水源草原」重生。

「整治左岸，不只要有想像力，也要有魔法力。」林智堅表示，頭前溪是新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源並孕育城市發展，但過去缺乏整體規劃，導致雜草叢生、空間零碎、出入口標示不清。因此他上任後秉持「生態優先、景觀營造、低度維護管理」三大原則，讓左岸「荒地變綠地」，增設廣大綠帶、闢建優質運動空間、並全面提升出入口交通指標系統，至今已陸續投入近7.5億元推動新竹左岸改造計畫。

新竹市環保局表示，市府爭取到經濟部水利署「全國水環境改善計畫」，辦理「高灘地水環境綠化改善工程（第一期）」，整理18公頃、相當於428個標準籃球場的「水源草原」，在此打造遊戲草丘、野餐休憩平台、臨水觀景平台，並新闢寬4米條、長1.3公里的自行車道，歡迎民眾來此休憩放風。

環保局表示，「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道1號間，可由水源出入口進入，往西可直達台15省道的竹港大橋，串聯南寮漁港和十七公里海岸線，體驗香山溼地之美；往東則可到柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區。

環保局表示，水源草原保留了6公頃的自生牧草草原，並依地勢重新梳理土坡改為遊戲草丘，共計完成13公頃綠化。本次工程也在台68線高架橋旁利用遮陰空間，設置5處休憩平台、1處臨水觀景平台，提供民眾野餐和騎士休憩時欣賞草原風光。

環保局長江盛任表示，今年將持續推動「全國水環境改善計畫」新竹左岸整體景觀改善政策，讓河川揚塵污染與廢棄物棄置問題得以解決。除了綠美化水環境、打造生活運動場外，也將新增生態教育及營造棲地復育，讓新竹左岸兼具運動、休憩、教育等功能，並成為新竹地區熱門的休憩打卡景點。

今日左岸水源草原啟用典禮，經濟部水利署第二河川局局長楊人傑、環藝工程顧問有限公司建築師鄭毅凡、臺發營造有限公司負責人范國威、新竹市體育會飛盤委員會主任委員彭俊橙、新竹市東區水源社區發展協會理事長黃順志、新竹市千甲里水巡守隊隊長曾資強、新竹市金竹里紅蜻蜓巡守隊長塗夢龍、新竹市議員鄭美娟、曾資程、劉康彥、陳建名、蔡惠婷、李國璋、劉崇顯議員助理黃建廷、李妍慧議員助理陳昱青及多位里長皆到場共襄盛舉。

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