新竹市6處節電示範社區出爐　帶動節電風氣

▲新竹市集合式住宅節電示範社區選拔結果出爐。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局為推廣社區自主響應節能減碳，今（108）年首度辦理「新竹市集合式住宅節電示範社區選拔活動」，邀請專家委員聯合評選，依社區戶數規模大小評選出3處節電示範社區及3處最佳節能努力獎，提供獎勵金50萬元，推廣節能教育及升級改善節電。新竹市長林智堅肯定並感謝獲選的節電示範社區，全面落實節電工作，作為其他社區的學習楷模，帶動全市節電風氣，持續打造低碳永續環保家園。

林智堅表示，新竹市推動節能措施不遺餘力，在104至106年連續3年節電表現全國前三名，106年更是獲得經濟部106年「夏月．節電中」縣市競賽分組冠軍。因節電乃長期政策，且是全民運動，更需公、私部門共同努力，為下一代提供低碳永續的美好環境。市府致力推動低碳永續家園，打造4公里「新竹之森」城市綠廊、完成「掀綠計畫」創造8000坪綠地，設置「千甲段空氣品質淨化區」種植超過3千棵樹木，同時升級新竹左岸景觀。另為減緩都市熱島效應，推動綠屋頂改造計畫，補助公私部門執行綠屋頂、建築節能及資源循環等低碳措施，一起實踐環保愛地球。

環保局長江盛任表示，本次選拔活動參加對象為經市府報備核准達3年以上公寓大廈，選拔項目包含「管理組織與運作維護」、「節能減碳及省電措施」及「創意加值」等3大面向，感謝委員協助評選出節電示範社區，同時肯定參賽社區對住宅節電所付出的努力。未來將透過分享、交流及實地體驗，供其他社區觀摩，讓節電風氣在本市遍地開花，提升節電節能的功效。

大型社區組獲獎單位「植森園社區」，利用中庭花園、生態池、蘭花牆，打造出500坪綠地，室內停車場T5燈具已全面汰換為LED，社區內7棟大樓頂樓設置總計近1000坪隔熱磚，使高樓層的住戶減少因太陽直射所造成的悶熱感，提升社區整體節電效率。

中型社區獲獎單位「米蘭楓上社區」，總幹事張慶滄為本市省電職人講師，常至社區鄰里傳授各種節電妙招，中庭有300多株植栽綠化社區環境，並全面汰換社區老舊燈具，汰換後用電度數降至原本的50%。

小型社區獲獎單位「築沁社區」，平面公設燈具全面汰換LED，設定時器交互點亮。地下室停車場設置智慧型照明系統，以低亮度維持基本照明，感應到物體經過，才切換100%亮度，有效降低電費耗損，108年度相較於107年度節電率達27%。

最佳節能努力獎的3處社區亦各有節電特色，值得各社區參考仿效。東京中城社區大廳為減少空調使用，在周圍設置水池，氣窗常啟保持空氣對流，有效調節社區環境溫度。華夏社區空地採住戶自主認養，社區植物呈現多樣面貌，電梯使用連動式設計，優先移動停放樓層較近之電梯。金澤21社區大廳採自然採光，貼設隔熱膜降低室內溫度，設置電動機車充電座，鼓勵住戶使用綠色運具。

108年度新竹市集合式住宅節電示範社區選拔活動獎勵金總額50萬元，分為3組，包括200戶（含）以上的大型社區組、101戶至199戶的中型社區組、100戶（含）以下的小型社區組，每組各取1名，另取最佳節能努力獎3名，獲頒獎狀及獎勵金。得獎名單如下：

大型社區組：植森園社區管理委員會，獎勵金18萬元。

中型社區組：米蘭楓上社區管理委員會，獎勵金12萬元。

小型社區組：築沁社區管理委員會，獎勵金8萬元。

最佳節能努力獎：東京中城社區管理委員會、新竹市華夏金城公寓大廈管理委員會、金澤21社區管理委員會，各獲獎勵金4萬元。