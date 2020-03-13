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廢棄物恐防疫破口　雲林195輛垃圾車安裝次氯酸鈉自動噴灑系統

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▲雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎防疫期間口罩等防疫廢棄物處理也是防疫重點，為保護清潔隊員避免收運垃圾之垃圾成為病毒溫床，雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。

13日上午縣議員黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘等人召開記者會請清潔隊示範，虎尾鎮長丁學忠表示，除了垃圾車裝設隨車清運消毒系統外，公所也針對公部門、學校、市場等公共場所加強消毒，3月是宗教熱季，虎尾鎮內各廟宇如果需要消毒，都可以向清潔隊申請，公所會派員協助。

雲林縣環境保護局代理局長黃富義表示，垃圾車清運家庭垃圾複雜，加上目前武漢肺炎疫情持續升溫，為保障清潔隊員安全，目前已於虎尾鎮清潔隊垃圾車裝設隨車消毒噴霧系統，於壓縮垃圾啟動時，噴霧消毒同時啟動，針對垃圾進行消毒工作，目前已投入垃圾清運路線使用，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。

雲林縣長張麗善指出，全球面臨新冠肺炎疫情，每個縣市都嚴陣以待，清潔隊員每日清運垃圾時間長，且垃圾包中成分複雜，為避免成為疫情破口，縣府特別在垃圾車上加裝消毒系統，避免在清運的過程中，進行垃圾破袋時，保護在第一線為大家服務的清潔隊員安全。
 
張縣長也呼籲民眾應持續落實垃圾分類工作，以達垃圾減量目標，同時減緩清潔隊清運負擔，尤其是熟廚餘上可能有口沫唾液，要確實分類並交給清潔隊收取，防疫期間也應定期針對家戶內外環境進行整理與消毒工作。

▲雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善於13日上午與縣議員黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘等人召開記者會由清潔隊示範。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮公所清潔隊率先測試隨車清運消毒系統，採隨車清運壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，後續推廣至全縣195輛垃圾車全部加裝使用。（圖／記者蔡佩旻攝）


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