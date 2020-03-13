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營建廢棄物隨便丟　檢警環平台發威！查扣怪手、行為人送辦

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▲營建廢棄物隨便丟　檢警環平台發威！查扣怪手、行為人送辦。（圖／新竹縣政府提供）

竹縣「檢環警農工聯盟」聯手打擊非法處理廢棄物。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府環境保護局接獲芎林鄉公所通報，於芎林鄉富林段附近有非法處理廢棄物情事，立即啟動檢環警農工聯盟聯合查緝機制，於11日追查到行為人，並於現場查扣怪手一台，並移送地檢署偵辦。

▲營建廢棄物隨便丟　檢警環平台發威！查扣怪手、行為人送辦。（圖／新竹縣政府提供）

▲調查人員於現場發現大批營運廢棄物。

環保局接獲芎林鄉公所通報及新竹地檢署檢察官指示，於3月11日會同橫山分局、芎林分駐所至芎林鄉富林段55、56地號進行稽查，發現現場停放一台挖土機及堆置大量營建廢棄物，如廢木材、廢塑膠管材、廢太空包袋、碎磚瓦及鋼筋水泥等，且現場環境髒亂有污染環境之虞。

檢警環於現場發現堆置大量廢棄物，且有分類跡象，疑似違反廢棄物清理法第46條第4款未依法領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理之行政刑罰規定，除了當場扣押挖土機一台送至經濟部水利署第二河川局查扣機具保管場查扣，並將張某帶回警局製作筆錄，後續由芎林分駐所、橫山分局移送地檢署偵辦。

▲營建廢棄物隨便丟　檢警環平台發威！查扣怪手、行為人送辦。（圖／新竹縣政府提供）

▲現場查扣一台怪手。

有鑑於轄內事業廢棄物非法棄置污染環境層出不窮，為有效遏止非法不肖業者繼續破壞環境，新竹縣政府於2月間擴大成立「新竹縣檢環警農工聯盟」，共同打擊非法棄置污染環境，全力捍衛環境安全。環保局呼籲，如經查獲有非法處理廢棄物之情事，得依法處一年以上五年以下有期徒刑並得併科1500百萬元以下罰金，不肖業者千萬別心存僥倖！

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廢棄物環境垃圾新竹縣檢警環平台

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