疫情升溫蒜頭成搶手貨　夫妻蒜田搭蚊帳防賊...霸氣警送回家：我來守

▲臺西分局橋頭派出所在蒜頭採收期執行護蒜巡邏，發現一名住在橋頭村80多歲的許姓老農，深夜駕駛電動代步車未開燈行駛接近油罐車多的工業路，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情緊張，防疫相關產品均躍身成熱門搶手貨，蒜頭有助於提升免疫力、殺菌其身價隨著水漲船高，目前產地雲林正值收成期，12日晚間10點多台西鄉橋頭村一名八旬老翁深夜駕駛電動代步車行駛馬路上，橋頭派出所巡邏發現詢問得知，其欲前往陪伴正在蒜田搭蚊帳守蒜頭過夜的妻子，在員警勸說會協助巡顧下，將倆人護送返家。

臺西分局橋頭派出所在蒜頭採收期執行護蒜巡邏，發現一名住在橋頭村80多歲的許姓老農，深夜駕駛電動代步車未開燈行駛接近油罐車多的工業路，險象環生，要前往離家數公里的蒜頭園，擔心蒜頭遭竊以及守在田裡的妻子安全。

橋頭派出所長吳明彰、警員丁政江、役男林聖翔等三員擔心其安全，苦勸老農返家，老農執意前往，所長即指示全程保護老農到蒜頭園，發現老農妻子架起蚊帳睡在蒜頭園邊發財車車斗上，所長等人告知近期都會協助巡邏，並會同許婦將老農護送返家，老婦、老農感激萬分。

臺西分局警方呼籲，目前正值蒜頭採收期，臺西分局各派出所都會執行護蒜巡邏，並有縣警局支援警力加入，也請巡守隊協助，另外於各重要路口佈置爆閃燈，全力護蒜。

▲▼橋頭派出所員警全程保護老農到蒜頭園，發現老農妻子架起蚊帳睡在蒜頭園邊發財車車斗上，所長等人告知近期都會協助巡邏，並會同許婦將老農護送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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