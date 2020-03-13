　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

電支挺防疫　3/16起街口APP點餐外帶一律9折

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼街口支付。（圖／記者邱倢芯攝）

▲街口支付指出，自3/16起選擇「外帶點餐」服務，每筆可享9折優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口電子支付全面防疫，並提倡「外帶點餐」服務，避免群聚用餐、省去使用現金、縮短在店內停留的時間，並減少對於陌生接觸的顧慮；而若是選擇外送服務又多了一層對於外送員送餐過程的不確定性，先行點餐結帳再快速到店取餐，成為外食族最低風險的選項。街口支付指出，自3/16起用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，每筆消費都可享10%現金回饋。

街口表示，自3/16起用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，筆筆可享10%現金回饋，且回饋無上限，期間至活動頁面參與翻牌互動小遊戲，還有機會再獲得20家指定店家優惠，如咖啡弄提供免費兌換原味鬆餅乙份、TWO SHOTS提供免費兌換咖啡乙杯、69漢堡點漢堡即贈免費咖啡乙杯等。

另外，街口也表示，在2/ 17所推出的街口數據行銷（街口券），依據商戶的設定，發放電子優惠券至用戶的街口APP。其中設定條件「距離」這個選項，不僅是數位行銷的一大突破，並且滿足線下中小型商戶的需求，運用後端龐大的用戶消費數據分析，為商戶在設定距離範圍內，更精準匹配最適合的目標客群，使商戶不再受限於主流廣告市場只能針對用戶的興趣投遞廣告。

就防疫層面而言，顧及民眾不願出入大型商場的考量，街口券的優惠有助將消費力分流至街坊店家，同時解決中小型商戶因疫情導致來客數下降的困擾，創造兼顧便民防疫、刺激消費的雙贏局面。

ET快訊
國內首例美籍男染疫！曾接待友人也確診　指揮中心急查聚餐足跡
快訊／澳洲內政部長「確診新冠肺炎」
桃園台商挨罰百萬暴走！檢疫所吞安眠藥　大鬧急診室「狂噴口水」
陸官媒批台灣防疫「毫無技術含量」　陳時中回應了
新冠肺炎燒進美國　陳時中坦言「已達臨界點」：一定會升級
快訊／新冠肺炎再增1例！美籍男性疑遭已離境友人感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

電支挺防疫　3/16起街口APP點餐外帶一律9折

iPhone想防窺？Apple遞交「視線加密」專利

蘋果新iPhone傳官網直接上架　售價只要12,000元

「三菱電機系」神人詳解百年歷史　66年空調厚底蘊連龜毛日本人都信任

為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號

OnePlus 8上市在即！系列規格預測一次看　起價約22,500元

Google Stadia在歐洲多國出現網路連結問題　官方：正在調查中

Apple Watch更國際化！watch OS 7將添各國國旗錶盤

iPhone 9新概念影片釋出　售價12,000元、不支援5G

這個電腦病毒也叫「corona」　垃圾郵件、釣魚詐騙大量發生中

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

電支挺防疫　3/16起街口APP點餐外帶一律9折

iPhone想防窺？Apple遞交「視線加密」專利

蘋果新iPhone傳官網直接上架　售價只要12,000元

「三菱電機系」神人詳解百年歷史　66年空調厚底蘊連龜毛日本人都信任

為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號

OnePlus 8上市在即！系列規格預測一次看　起價約22,500元

Google Stadia在歐洲多國出現網路連結問題　官方：正在調查中

Apple Watch更國際化！watch OS 7將添各國國旗錶盤

iPhone 9新概念影片釋出　售價12,000元、不支援5G

這個電腦病毒也叫「corona」　垃圾郵件、釣魚詐騙大量發生中

國際奧會：確保選手能公平參加東奧資格賽

爛皮狗狗被判安樂死…好心人搶下小命　4個月後竟變金髮正妹

突然離隊治怪病　金鶯少年強打切除惡性腫瘤

9200條私菸未到手即被扣　華航4人團拒認罪：是「貪汙未遂」

做5年要離職！老闆沉默「塞2萬元紅包」暖給肯定：隨時回來　員工妹驚呆

不斷更新／澳洲政府首例確診！內政部長中鏢　推特發文證實

AKB48挺防疫　連續4天演唱會免費直播

「納智捷 U5」小改款現蹤？全新測試車國內捕獲

主打「到府服務」！日海上自衛隊爆兼差當「派遣牛郎」長達10年

好市多限購解禁！日本製尿布推限時超殺優惠　開賣首日再現搶購潮

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

3C家電熱門新聞

蘋果新iPhone傳官網直接上架

iPhone 9新概念影片釋出

OnePlus 8將上市　規格預測一次看

realme Buds Air開賣15分鐘搶購一空

日本市佔第一　三菱電機神人解答

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、4400mAh電池

Apple遞交「視線加密」專利

當遊戲變工作　電競賽評請辭走人

2020蘋果春季發表會掰了

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號

蘋果watch OS 7將添國旗錶盤

「健保快易通」App本周開放口罩預購　註冊懶人包看這邊

這個電腦病毒也叫「corona」

更多熱門

相關新聞

國圖首推「資料快送服務」　資料3日外送給使用者

國圖首推「資料快送服務」　資料3日外送給使用者

新冠肺炎漫延世界各地，國內各大學圖書館因應疫情延燒，紛紛暫停校外人士入館服務，加上中南部民眾擔心搭乘長途大眾交通工具產生的風險，而不方便親自到館查找資料，學習與研究大受影響。為解決民眾於防疫期間資訊取得的問題，國家圖書館於12日首度推出「知識快易達」資料快送服務，以及推行「線上小參通」線上即時參考諮詢及資源運用指導服務。

台股早盤暴跌640點　行政院：國安基金會隨時因應

台股早盤暴跌640點　行政院：國安基金會隨時因應

他傳達第一線消息！醫曝「防疫背後功臣」

他傳達第一線消息！醫曝「防疫背後功臣」

院檢警使用視訊會議軟體進行連線訊問

院檢警使用視訊會議軟體進行連線訊問

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

關鍵字：

街口支付電子支付防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

併排小貨車擋視線　女騎士出巷口遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

更／澳洲內政部長染新冠肺炎

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面