電支挺防疫　3/16起街口APP點餐外帶一律9折

▲街口支付指出，自3/16起選擇「外帶點餐」服務，每筆可享9折優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口電子支付全面防疫，並提倡「外帶點餐」服務，避免群聚用餐、省去使用現金、縮短在店內停留的時間，並減少對於陌生接觸的顧慮；而若是選擇外送服務又多了一層對於外送員送餐過程的不確定性，先行點餐結帳再快速到店取餐，成為外食族最低風險的選項。街口支付指出，自3/16起用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，每筆消費都可享10%現金回饋。

街口表示，自3/16起用戶使用街口APP的「外帶點餐」功能，筆筆可享10%現金回饋，且回饋無上限，期間至活動頁面參與翻牌互動小遊戲，還有機會再獲得20家指定店家優惠，如咖啡弄提供免費兌換原味鬆餅乙份、TWO SHOTS提供免費兌換咖啡乙杯、69漢堡點漢堡即贈免費咖啡乙杯等。

另外，街口也表示，在2/ 17所推出的街口數據行銷（街口券），依據商戶的設定，發放電子優惠券至用戶的街口APP。其中設定條件「距離」這個選項，不僅是數位行銷的一大突破，並且滿足線下中小型商戶的需求，運用後端龐大的用戶消費數據分析，為商戶在設定距離範圍內，更精準匹配最適合的目標客群，使商戶不再受限於主流廣告市場只能針對用戶的興趣投遞廣告。

就防疫層面而言，顧及民眾不願出入大型商場的考量，街口券的優惠有助將消費力分流至街坊店家，同時解決中小型商戶因疫情導致來客數下降的困擾，創造兼顧便民防疫、刺激消費的雙贏局面。