三好國際酒店感恩防疫第一線　推優惠回饋相挺醫護人員

▲雲林縣斗六市三好國際酒店感謝醫護人員守護國人健康，規劃醫護專屬優惠方案，提供便當、用餐與住宿優惠，幫助醫護人員舒緩壓力，為國人健康盡一份心力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情緊張，國內確診肺炎人數逐漸增加，雲林縣斗六市三好國際酒店感謝醫護人員守護國人健康，規劃醫護專屬優惠方案，提供便當、用餐與住宿優惠，幫助醫護人員舒緩壓力，為國人健康盡一份心力，疫情期間響應防疫，不想外食的民眾可選擇便當，三好國際酒店增加服務項目，3月開始開賣便當與外送。

三好國際酒店推出醫護優惠，包含訂購三好便當享8折優惠，原價100元燒臘三寶便當，只要80元。至一樓的藍朵茶餐廳用餐，憑醫護員工證享免收1成服務費，點餐累積金額超過500元，現場贈送港式小點一份，結帳再贈送港式小點兌換券1張，折扣相當優惠。

住宿則是結合優惠住宿方案再折扣，平日雙人房原價7800元，優惠下殺2499元，飯店支持防疫醫護，加碼優待200元，平日入住雙人房一晚僅需2299元；且提供醫護人員中午、晚上客房送餐服務，在房中悠悠哉哉品嘗美食，充分享受休憩時光。

另外，疫情期間響應防疫，不想外食的民眾可選擇便當，三好國際酒店增加服務項目，3月開始對外開賣便當與外送，提供四葷一素4種便當，價格由每盒100元至300元，葷食主菜有燒臘三寶、日式豬排、爐烤雞腿等，素食便當主菜則是海苔素鰻魚、照燒杏鮑菇與香菇。

三好國際酒店表示，「雲林深呼吸」(一泊一食)、「好食宿」(一泊二食)住宿優惠專案，皆規劃雙人房、四人房兩房型。一泊一食平日雙人房2499元、四人房3499元；一泊二食則是平日雙人房3299元、四人房4999，晚餐提供養生健康套餐，讓民眾吃好住好還能更健康。

飯店配合政府防疫，環境全面消毒，迎賓大門門口提供酒精乾洗手，接待櫃檯備有耳溫槍供借用，飯店人員上班前皆須量體溫確認，第一線服務人員配戴口罩服務，提供民眾安全旅宿服務。

▲飯店支持防疫醫護，加碼優待200元，平日入住雙人房一晚僅需2299元；且提供醫護人員中午、晚上客房送餐服務，在房中悠悠哉哉品嘗美食，充分享受休憩時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲疫情期間響應防疫，不想外食的民眾可選擇便當，三好國際酒店增加服務項目，3月開始對外開賣便當與外送，提供四葷一素4種便當，價格由每盒100元至300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飯店配合政府防疫，環境全面消毒，迎賓大門門口提供酒精乾洗手，接待櫃檯備有耳溫槍供借用，提供民眾安全旅宿服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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