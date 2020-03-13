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新冠病毒影響台灣股市　蔡英文要財政部、金管會、央行「全力維持穩定」

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▲▼立法院院會審議中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案三讀通過,600億紓困特別預算,立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃敲槌，600億紓困預算三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成之衝擊，立法院會13日三讀通過紓困條例特別預算，預算總額為新台幣600億元。對此，總統蔡英文除了感謝朝野立委合作全力支持產業防疫，她也強調，新冠病毒疫情造成全球股市下跌，台灣股市也受到影響，財政部、金管會、中央銀行等，會全力維持匯市穩定以及股市動能。

600億預算包括防疫補償金共18.2億；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億，以及補助民眾於藝文場所消費3億元，因朝野黨團日前已達成共識，最後在未經表決的情況下順利三讀。

蔡英文13日在臉書表示，感謝朝野立委合作，600億防疫特別預算在立法院正式通過，這些預算將會投入短期紓困和振興，刺激經濟動能，同時全力協助防疫工作的落實，面對挑戰，政府就是人民和產業最有力的後盾。

蔡英文指出，這波新冠病毒疫情造成全球股市下跌，台灣股市也受到影響，但台灣整體經濟體質良好，且出口持續成長，對疫情的控制也較其他國家穩定，目前不僅已經通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐。

蔡英文強調，台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌，目前財政部、金管會、中央銀行等各部會也密切觀察國際金融市場動態，也會在必要的時候即時因應，全力維持匯市穩定以及股市動能。

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