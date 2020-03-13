新冠病毒影響台灣股市　蔡英文要財政部、金管會、央行「全力維持穩定」

▲立法院長游錫堃敲槌，600億紓困預算三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情造成之衝擊，立法院會13日三讀通過紓困條例特別預算，預算總額為新台幣600億元。對此，總統蔡英文除了感謝朝野立委合作全力支持產業防疫，她也強調，新冠病毒疫情造成全球股市下跌，台灣股市也受到影響，財政部、金管會、中央銀行等，會全力維持匯市穩定以及股市動能。

600億預算包括防疫補償金共18.2億；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億，以及補助民眾於藝文場所消費3億元，因朝野黨團日前已達成共識，最後在未經表決的情況下順利三讀。

蔡英文13日在臉書表示，感謝朝野立委合作，600億防疫特別預算在立法院正式通過，這些預算將會投入短期紓困和振興，刺激經濟動能，同時全力協助防疫工作的落實，面對挑戰，政府就是人民和產業最有力的後盾。



蔡英文指出，這波新冠病毒疫情造成全球股市下跌，台灣股市也受到影響，但台灣整體經濟體質良好，且出口持續成長，對疫情的控制也較其他國家穩定，目前不僅已經通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐。

蔡英文強調，台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌，目前財政部、金管會、中央銀行等各部會也密切觀察國際金融市場動態，也會在必要的時候即時因應，全力維持匯市穩定以及股市動能。

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