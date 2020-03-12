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搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

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▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

旅遊時乘坐遊覽車上的畫面很常見，那神明排排坐在遊覽車上的呢？手機通訊軟體群組12日流傳一張照片，畫面裡遊覽車中，滿滿的不是遊客，而是一尊尊神明，據上傳的網友表示，是朝天宮的神尊要北上參加法會；經北港朝天宮證實，是百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會。

網友上傳的照片畫面中，一尊尊神明穩妥得固定在每張座椅上，乍看之下猶如要去旅行頗逗趣，《東森新聞雲》記者向雲林縣北港朝天宮求證，廟方證實今日有上百尊神明北上台北市，參加寰宇媽祖文化國際交流協會「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」行前記者會，清晨開始固定神像並於5點30出發，一日來回。

請繼續往下閱讀...

  廟方指出，新冠肺炎疫情緊張，將於3月30至4月5日於台北市辦理除疫息災法會，為全球祈福。廟方說，因有百餘尊神像要乘坐，沒有這麼大可容納的神駕車，如果使用神轎反而勞師動眾，防疫期間應避免人多的狀況下，選擇用遊覽車護送，有扶手、椅背方便固定，除司機外，僅由一名人員隨行，這是最適宜並且便利的方式，也符合防疫的概念。

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，神尊一字排開展現氣宇非凡的莊嚴。（圖／北港朝天宮提供） 

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明上參加「百廟眾聖護蒼生，為全球疫情祈福法會」記者會，搭乘遊覽車坐好坐滿畫面，逗趣卻又不失禮儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮百尊神明今日清晨開始固定神像，並於5點30出發以遊覽車護送，一日來回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►「即日起，我退出老化黨。」


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