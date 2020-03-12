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紫斑蝶先峰抵達雲林　林內公所防疫取消活動改辦攝影比賽

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▲林內鄉公所今(12)日在林內鄉觸口水門舉行「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽記者會，今年為因應新冠病毒疫情，公所今年特別以自然生態賞蝶為概念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉公所今(12)日在林內鄉觸口水門舉行「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽記者會，今年為因應新冠病毒疫情，公所今年特別以自然生態賞蝶為概念。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉公所今(12)日在林內鄉觸口水門舉行「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽記者會，今年為因應新冠病毒疫情，公所今年特別以自然生態賞蝶為概念，對喜愛紫蝶生態民眾可前來賞蝶，為防範群聚感染風險，取消大型活動及免費接駁車，另為熱愛紫斑蝶的民眾舉辦攝影比賽。

今年因應新冠病毒防疫措施，避免群聚感染風險，紫斑蝶季大型活動及免費接駁車取消，另熱愛紫斑蝶的民眾可參加「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽，透過攝影者的視角提供民眾更深層的生態體驗與視覺饗宴，亦同時帶動地方產業的能見度。

林內鄉長張維崢指出，紫斑蝶每年清明節前後北返，林內鄉是紫斑蝶過境必經之路，每年林內鄉都希望以不同視野來呈現對環境、生態的關注。由於今年遇到新冠病毒疫情影響，公所今年改變活動方式讓愛蝶的民眾一起欣賞紫斑蝶過境的世界奇景，更可以體驗到林內鄉的好山好水。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，協會3月起即派人在林內觸口段監測紫斑蝶數量，先遣部隊已出現，茂林蝶谷數量跟往年差不多，預計3月底會陸續出現大量紫斑蝶遷徒景觀。陳瑞祥說，為讓紫斑蝶能安全飛越高速公速，協會與高公局持續推動「車道讓蝶道」護蝶措施，即每分鐘達250隻以上蝴蝶就封閉福爾摩沙高速公路林內段北上251公里到253公里外側車道。

紫斑蝶攝影活動徵件自2020年3月28日至5月31日止，拍攝地點以雲林縣林內鄉境內紫斑蝶為主，參賽作品需為1000萬畫素以上之各類攝影器材(含手機)拍攝，將評選前三名，另頒發優選10名、佳作20名，總獎金高達7萬5,000元；徵件簡章將公告於林內鄉公所官網，歡迎喜愛攝影的同好共襄盛舉。

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