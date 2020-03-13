新冠肺炎疫情燒30國↑！歐疾管中心憂：爆發速度就快追上義大利

▲新冠肺炎衝擊整個歐洲國家。（圖／路透）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）武漢肺炎在歐洲延燒，歐洲疾病預防管制中心今天示警，疫情朝向持續性社區傳播發展，擔憂情況若惡化將有國家出現類似中國和義大利的爆發，敦促各國保護最脆弱人群。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天公布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新疫情報告，包括歐洲聯盟（EU）27國、英國及冰島、挪威等國全出現疫情，累計確診2萬2105例、死亡943例，其中義大利最嚴重，病例計1萬2462例、死亡827例。歐洲疾管中心表示，歐洲疫情正朝向持續性社區持續傳播發展，病例數與日俱增，若情況惡化，示警在幾週甚至幾天內，有些國家可能出現與中國和義大利類似的爆發情況，必須採取迅速，積極和全面的方法。

針對歐洲對抗疫情策略，ECDC表示，因預期病例將持續增加，重要的是透過減少傳播與加強醫療保健系統，以保護最脆弱人群免受嚴重疾病和致命傷害。德國總理梅克爾（Angela Merkel）11日表示，當病毒傳播，而人們沒有免疫力，也不存在治療方法時，「會有6成至7成人口染病」，重點放在減緩傳播速度。

歐洲疫情延燒受國際矚目，美國總統川普下令30天內禁止來自歐洲申根區旅客入境。歐洲理事會主席米歇爾及歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天發表聯合聲明，不同意美國片面未經協商實施旅行禁令，並強調歐盟正在採取強有力的行動限制病毒傳播。

歐洲各國對抗疫情採取愈來愈嚴厲措施，義大利繼全境封鎖，創下民主國家史無前例的舉動後，昨天進一步宣布，除食品店與藥局，全國所有商店關閉。德國建議取消聚集人數在1000人以上的集會，包括足球賽、商展和大型音樂會。比利時政府也同樣建議禁止超過1000人的室內大型集會。

奧地利下令禁止義大利的航班與火車入境；斯洛維尼亞表示將在與義大利邊界實施管控措施。荷蘭今天宣布，凡是出現感冒、咳嗽、喉嚨痛或發燒症狀者都該待在家中、包括博物館、音樂廳、戲院、運動俱樂部及體育競賽等公共場所取消100人以上的活動、所有大專院校提供遠距教學課程。