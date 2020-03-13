快訊／昨天才自我隔離！加拿大總理杜魯道「妻子確診新冠肺炎」

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）妻子確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）12日才宣布因妻子蘇菲·格雷戈瓦（Sophie Gregoire）出現疑似流感症狀，今（13日）公布篩檢結果，確定為陽性反應，目前已緊急送往醫院隔離治療。

綜合外媒報導，加拿大總理杜魯道這兩天原先將在首都渥太華進行領袖會談，會議遂因疫情嚴情，卻未料妻子出現疑似流感症狀，讓杜魯道宣布在家自行隔離。然而宣布自我隔離僅1日，杜魯道妻子接受新冠肺炎篩檢後，於台灣時間13日上午確診新冠肺炎。

日前加拿大遭砲轟對新冠肺炎疫情相當怠慢，2002年的SARS雖在多倫多造成44人死亡，但面對這次疫情擴散卻毫無概念，甚至在2007年購買5500萬個N95口罩和其他醫療用品，也都沒有整理，超過80％以上都已經過期。

截至13日上午，加拿大確診人數來到117人、死亡病例1人。加拿大股市12日開盤更出現一周內第二次熔斷，而加拿大多倫多證券交易所（TSX）股指「標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數」（S&P/TSX），開盤也隨之大跌超過1千點，觸發熔斷機制後暫停交易。