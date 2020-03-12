義大利鎖國封城…司機「開車開到爆哭」　狂喊：我媽媽…他點翻譯後秒鼻酸！

▲義大利鎖國封城，影響許多家庭的生活。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情嚴重，截至12日上午達到12462確診，10日起已經進入鎖國狀態，仍未緩和確診人數，在WHO秘書長譚德塞宣布「疫情進入全球大流行」後，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）即在電視上發表談話，提到除了藥局、販售食物的超市可以營業外，其餘公眾營業場所皆須關閉。至此影響擴及不少老百姓，一名計程車司機甚至擔憂到邊開車邊哭。

根據《ABC News》報導，義大利疫情爆發後，不少人都會問「為什麼是義大利？」自過去中世紀到近代，不少大規模的流行感染病都在歐洲造成相當嚴重的影響，如今新冠肺炎蔓延，重擊義大利的觀光經濟、全國幾乎停擺。一名外國記者在搭計程車前往機場時，遇見一名約40、50歲的司機，用著含糊的義大利文說著封城後心情。

▲義大利疫情嚴重，基本上80歲以上有呼吸道問題者就可能被放棄治療。

該名記者對於司機想表達的相當感興趣，於是拿了Google翻譯想要了解，卻聽到司機先生不斷說著「媽媽～」，後來才知道因為封城的關係，這名司機的高齡母親在其他城鎮，當地被限制出入，讓他相當擔心。

義大利的人口老齡化程度位居世界第二，這次的疫情幾乎對於80歲以上的老年人有極大的威脅，而在義大利不少小鎮上，因為人口稀少，鄰居親友之間相當親密，很容易造成群聚感染。即便義大利政府做出緊急措施，仍無法抑制疫情的擴散。

不少專家也呼籲，歐洲疫情正開始擴散，「各國千萬不要掉以輕心」，目前最有警戒心的，莫過於匈牙利僅13例確診，於11日已開始進入國家緊急狀態，就是希望可以有效抑制病毒蔓延。