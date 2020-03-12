譚德塞宣布「新冠肺炎全球大流行」　爆發原因一出口…秒激怒一票網友！

▲譚德塞認為，新冠病毒爆發全球流行是因部分國家並未有好的防禦措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情延燒至今已經3個多月，疫情並未受到控制，反而在歐洲地區開始掀起瘋狂感染。義大利鎖國封城、匈牙利、美國、丹麥等進入緊急戒備狀態，關閉學校、公眾場合。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日終於表示，「新冠肺炎已經進入全球大流行」，然而爆發的原因怪罪卻引發許多人不滿。

根據《紐約時報》報導，WHO秘書長譚德塞表示，因為各國沒特殊作為，新冠肺炎已經有大流行的特徵，2周內中國境外感染確診人數成長13倍，算是「正式進入全球大流行」的階段。其中包括義大利、伊朗、南韓、美國、中國等都是目前疫情嚴重的區域。

譚德塞表示，自從WHO接獲第一起病例以來，就非常謹慎面對，每一天都呼籲各國採取積極行動，然而現在有些確診國家缺乏資源、缺乏抗疫能力、也缺乏問題解決的決心，「我們還是很感謝義大利、南韓果斷的防疫措施，阻止疫情進一步擴大。」

最後譚德塞呼籲，「各國啟動、擴大所有的應對緊急機制，並且也與溝通好所有可能的風險、保護方式」，四個最關鍵的重點包括，做好準備、檢測保護與治療、減少傳播、創新學習。