網瘋傳協力廠商員工確診還去洽公　台積電否認！警辦PO文者

▲疫情指揮中心公布案47是荷蘭移入個案，出差返國確診後即接受治療。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前偵辦1名網友在臉書社團公告某公司員工，出差荷蘭返國後又跑到相關單位洽公，直到發燒後快篩才確診新冠肺炎（COVID-19），但警方事後發現該名男子返國後，就因為出現乾咳就醫，隔天確診後就收治在負壓隔離病房，所以並未有至其他單位洽公等問題。

據悉，中央流行疫情指揮中心說明案47為荷蘭境外移入個案，該名在南科工作的30多歲男性，為台積電協力廠商員工，因曾經在3月初到荷蘭出差，返國後在9日發現輕微發燒以及乾咳情形，於是當天就到醫院就診，因有外國旅遊史醫院隨即進行快篩，並在10日確診。

▲網瘋傳台積電協力廠商員工確診又到台積電洽公，遭台積電駁斥警方也找到貼文者送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

但1名李姓網友卻在網路上傳，該名男員工在出差返國後又到相關單位進行洽公，最後被驗出發燒趕出廠，造成整個南科氣氛緊張，經過刑事局調查，男子返國後發現身體不適，就在4天後到醫院就診，目前也在負壓隔離病房接受治療。

且該名男子在返國到住院期間也並未跑到其他單位洽公，認為該名網友散布不實訊息，於是約談該名李姓網友到案說明，訊後依照違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪」送辦。

該名男子所任職的公司為台積電協力廠商，主要負責台積電設備外包部分，據傳該男返國後曾到台積電洽公，但台積電對此則嚴正否認該名男子曾經至台積電洽公，警方也呼籲，防疫期間民眾千萬不要誤信謠言或散布謠言，避免以身試法。

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