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美「超級富豪性俱樂部」不怕疫情照開多人鹹濕趴　主辦方：準備了很多肥皂！

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▲加州最大性愛俱樂部將不畏疫情如期舉辦派對。（圖／翻攝自snctm臉書）

▲加州最大性愛俱樂部將不畏疫情如期舉辦派對。（圖／翻攝自snctm臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國迅速造成影響，截至12日上午美國已有1312確診、38人死亡，但面對擁有3.2億人口的美國，這樣的確診數似乎在社會大眾心裡不見得有任何警示作用。專為超級富豪舉辦的性愛派對，4月將在曼哈頓舉辦，原以為可能會受到影響，然而近日卻宣布將會如期舉辦。

根據英國《太陽報》報導，以吸引頂級名人、超級富豪聞名的性愛派對俱樂部「SNCTM」，近期又到了舉辦期，但面對新冠肺炎疫情在美國蔓延嚴重，許多金字塔頂端的人擔心自己受到感染，也不願外出。然而，「SNCTM」卻不為疫情所影響，堅稱「絕對不會讓病毒破壞招牌情色活動」，決定4月11日的曼哈頓秀照常舉辦。

一位俱樂部人員表示，「SNCTM」將按照計畫進行，公司也將會採取館場消毒，並且對進場所有人員進行檢測，提供大量的肥皂與消毒用品讓大家使用，「俱樂部非常重視這一切，也為了大家的安全，如果不想參加的人也可以選擇退款」。

據悉，「SNCTM」之所以有名，除了是專屬超級富豪之外，其入會需繳納90萬美元（約台幣2700萬元）外，該俱樂部不只在美國舉辦派對，更曾到莫斯科、拉斯維加斯、烏克蘭基輔等地舉辦私人性愛派對，出席者男性須穿著燕尾服、女性須穿內衣或是晚禮服。

曾出席過該俱樂部舉辦的派對人士表示，在派對活動中，女性人數是男人的3倍，不需要繳納會費，但需要經過嚴格的審查。活動過程也不一定需要配戴保險套，「說真的有些噁心，因為體液無所不在」。

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