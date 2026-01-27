　
社會焦點 保障人權

陳啓昱二度交保！「匯款1200萬」走出地院　能否在家過年仍有變數

記者林東良、莊智勝／台南報導

台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌，以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人因涉嫌台鹽綠能公司採購與工程舞弊案，遭續押至1月28日，3名被告向台南地院聲請交保，合議庭26日審理後裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海，全數科技監控。稍早陳啓昱完成交保程序，於下午1時20分離開地院，是否能順利在外過年，仍要視南檢會不會提出抗告、以及台南高分院如受理後裁定之結果。

台南地院合議庭26日裁定，陳啓昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，同時諭知陳啓昱等3人禁止與證人接觸或有任何騷擾行為。

據了解，蘇坤煌與蘇俊仁的家屬已於26日下午向台南地院繳清700萬元保證金並完成交保程序；陳啓昱因交保金額較高，家屬表示將於27日上午到台南地院辦理交保程序。

▲▼陳啟昱1200萬交保，完成手續離開。（圖／記者林東良攝）

▲陳啓昱1200萬交保，完成手續離開。（圖／記者林東良攝）

稍早陳啓昱於下午1時20分許離開台南地院，對媒體問能在過年前順利交保的心情感覺如何？陳啓昱一言不發在家屬陪同下搭車離開，上午陳的弟弟等家屬在律師陪同下到地院辦理交保和序，交保金1200萬元係以匯款方式繳交，約11時左右就完成交保程序，惟法院完成交保後才通知高雄的科技監控廠商從高雄出發，來台南地院執行電子監按設備之安裝及電子監控訊號及設備之檢測，車程及裝置監控設備耗費1個多小時。

本案陳啓昱起初於前年10月獲無保請回，未料卻突然失蹤神隱24天，一度遭到南檢通緝，最終才出面投案，後與蘇坤煌、蘇俊仁於114年2月27日遭裁定羈押禁見，經兩度延押後，陳啓昱於114年9月裁定600萬元交保，但重獲自由僅29小時，就因南檢提出抗告後逆轉，更審裁定延長羈押，直到今日才二度獲1200萬元交保，並辦妥程序離開。

由於農曆春節將近，外界關注陳啓昱此次交保獲釋後是否能順利在外過年？對此，台南地院合議庭雖裁定陳啓昱等3人重保，但亦表示南檢可提出抗告，陳啓昱能否在家過年，仍要視南檢會不會提出抗告，及台南高分院如受理後裁定之結果，此事仍有變數。

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

雲林父子檔製造販售假農藥！已有4噸流出市面　嚴重危害生態

淡江大學爆偷拍！他蹲馬桶驚見手機...急通報館員抓捕變態狼

快訊／高雄資源回收廠火警！濃煙狂竄畫面曝　消防13車灌救中

合歡山有結冰機率！翠峰至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救　義大世界還原過程

彰化和美庇護島又被撞！駕駛恍神左轉出事畫面曝　5個月發生9起

中國旅客阿里山揮五星旗　林俊憲籲守護台灣國格與尊嚴　

剴剴案惡保母姊妹「以虐取樂」！二審不判死原因曝...再延押2個月

台中賓士碰撞機車「繼續輾過」！年輕雙載男女送醫　驚悚影片曝

花蓮警車撞分隔島再撞小客車！駕駛員警頭暈送醫　分局啓動關懷

陳啓昱台南交保

