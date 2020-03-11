▲ 藍白拖翁迷失濕冷山區，金山暖警送上熱食助返仁愛之家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局崁腳派出所5日經民眾通報，濕冷萬里崁腳山區出現一名穿著藍白拖鞋的老翁，隻身在山區遊蕩迷路，不知該如何是好，員警迅速趕抵現場，先將老翁載至派出所查證確認身分後，並提供熱食讓老翁充飢，隨後駕駛巡邏車，將其載回仁愛之家。

崁腳派出所員警歐仁愛5日中午12時許獲報，在萬里山區內崁產業道路上，發現一名老翁獨自站在路旁，講話不甚清楚，言語表達有障礙。經歐員先將其載返所查證身分，值班副所長王坤亮見該老翁不斷顫抖，立即先以溫開水讓其暖身，並沖泡一碗方便麵讓其充飢，但該老人還是無法詳述其住居所。

▲ 值班副所長王坤亮見該老翁不斷顫抖，立即先以溫開水讓其暖身，並沖泡一碗方便麵讓其充飢。

經王員利用M-Police人臉辨識查詢後，得知是70多歲陳姓老翁，王員經電話查證戶籍地房屋已倒塌無親友，之後向當地里長探詢得知老翁平時居無定所，只知道有住過仁愛之家，王員再致電萬里仁愛之家，得知老翁自行離開仁愛之家很多日，平時寡言有點失智，歐員將其載回。

分局長陳永昌表示，同仁在第一線執行勤務，於能力範圍內持續幫助需要幫助的人，是值得讚許的。民眾若於馬路上遇到類以情形，除撥打110通知警方協助外，請民眾先行將迷失長輩，引導至路旁以策安全。

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