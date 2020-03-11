▲ 新北落實行動治理不停歇，侯友宜走訪中和回應解決地方需求。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜11日下午率市府團隊至中和區與里長座談，針對青年社宅興建、汙水系統改善、增設停車空間、閒置空地多功能使用等提案，與里長直接面對面溝通。侯友宜感謝里長表達地方心聲，為地方建設而努力，並肯定公所同仁的辛勞，同時也要求各局處落實政策，找出最佳解決方案，持續改善及提升市民生活品質。

中和區長賴俊達除報告各項列管案件執行情形，並感謝市府各局處及里長們的共同協助與努力，中和區2019年榮獲「臺灣健康城市卓越獎」及「高齡友善城市敬老獎」兩項全國性大獎，並為全國捷運站最多的綠能運輸城市，2020年將再接再厲進軍香港爭取「國際西太平洋健康城市奬」的殊榮，全力打造中和區成為最宜居城鎮。

賴俊達說，2019年行動治理列管案完成率達90%，9件尚未解除列管案件公路二村青年住宅、捷運萬大線LG07站更名、中山路二段3巷22弄側溝翻新都按既定期程陸續進行中，另外民享街、莒光路、民德路一帶污水下水道也在積極規劃當中。

▲ 侯友宜感謝里長表達地方心聲，找出最佳解決方案，持續改善及提升市民生活品質。

其中，針對公路二村公園綠地設置青年住宅地方不同聲音，城鄉局表示，本基地規劃興建「中和安邦段青年社會住宅」，將要求統包工程規劃半戶外公共空間並降低設計建蔽率，確保綠地空間極大化；地下室也將設置逾250個汽車停車位，供住戶及一般民眾租用，解決停車位不足問題。

同時，考量社會服務及公共利益，設置公共托育、老人日照及身心障礙日照中心，並為創業青年設置創客空間，為加強地方及社區交流設置共享空間等機能完善之公益空間，盼達成全齡化共享的多元社會住宅目標。另外，安邦段青年社宅亦會以區域性交通影響為考量前提，評估車道出入口位置、噪音、空污等防治對策，同時邀請社區及里長參觀在建及完工社宅案例，積極與在地溝通。

有關捷運萬大線LG07站更名案，因站名現暫定為「雙和醫院」站，實際地點卻非緊鄰雙和醫院，捷運局已依在地民眾意見，函請北捷局啟動更名作業，並經北捷局初審通過，後續中和區公所已訂於3月17日召開更名會議，與相關單位共同討論更名事宜。

在新案方面，對於瓦磘溝沿岸加速徵收一案，水利局回應已編列2020年預算辦理競價收購用地，預計3月底公開招標，俟取得土地後將儘速開闢綠地及休閒設施供市民使用，同時也將透過公告容積移轉優先取得範圍，增加容積移轉評定項目積分方式，加速取得瓦磘溝週邊綠地進行環境營造。

另外，中和納骨堂塔位及牌位已達飽和狀態，地方認為重新規劃擴增空間或另尋覓地點增建刻不容緩。對此殯葬處表示，將就現有基地進行審慎評估後提出可行方案。

民政局長柯慶忠表示，2019年度中和區行動治理列管案件88案，已解列79案，相關案件皆經由管考與追蹤進度，定期檢視執行情形，讓建設持續到位，為市民謀取最大福祉。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」