▲ 清明節宣導線上追思祭拜，新北防疫多項措施報你知。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節即將到來，因應大批掃墓祭祖人潮，新北市推出多項防疫措施，除宣導線上祭拜，進出公立納骨塔也將採人流管制，及要求民眾戴口罩、量額溫，並於戶外搭棚設桌供民眾祭拜等方式，加強防疫準備，清明節當日會由區長主祭，替代民眾向先人表達敬意與追思。

民政局表示，為防範新冠肺炎疫情擴大，2020年新北市各公立納骨塔及新北市軍人忠靈祠清明法會將延後至秋祭期間，或新冠肺炎疫情結束後辦理。同時，依中央嚴重特殊傳染性肺炎因應指引標準，實施納骨塔人流管制，請民眾進入納骨塔時須佩戴口罩、配合工作人員量測體溫，並宣導進入納骨塔憑弔不久留、儘可能改在戶外棚架空間祭拜，每個戶外供桌都會拉開距離，避免祭拜民眾擁擠情形。

▲ 清明節即將到來，因應大批掃墓祭祖人潮，新北市推出多項防疫措施。

另外，也強化公立納骨塔環境管理，除保持空間空氣流通外，各區公所將持續加強消毒工作，針對經常接觸之表面，現場人員除定期清潔外，每天至少完整消毒一次以上，服務人員也定時量體溫。另公墓為戶外空間，不強制管制，惟掃墓人潮較多時仍建議配戴口罩，各區也將於3月21日前完成除草。

民政局表示，新北市電子追思系統建有19個公立納骨塔及植存者資料，電腦畫面都是現場拍攝，讓人身如其境，並包含「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，民眾如忘記帳號及密碼，也設有簡易的查詢方式，只要知道姓名及性別即可使用，相關資訊可至新北市清明服務網查詢。新北市電子追思系統：https://worship-online.ntpc.gov.tw/線上遙祭先人。

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