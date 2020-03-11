大寮女童跟著「陌生人」進山區　竟在墓仔埔現身...一見女警就跑

▲女童最後被發現在山區墓園中，女警趕忙將她抱下山。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄大寮一名女童7日傍晚疑似跟著「陌生人」上山，被路人發現趕緊報案，員警獲報前往時，竟發現「墓仔埔」出現女童身影，但女童見狀拔腿狂奔，所幸女警一路追上去將她帶回派出所，女童父親隨後到派出所報案時看見女兒早已被帶回安置後，心中的大石頭才放下。

林園分局指出，忠義派出所7日下午5點左右，接獲民眾報案指出在派出所後方上山的路上，有一名女童一直跟著他們，疑似失找不到家人，警方趕抵後沿著影七路往鳳凰山方向找尋，沿途經過一處山區墓園後，終於發現報案人與小女孩，不料女童一見到警察竟然拔腿狂奔，員警只好在女童身後追著跑，隨後其中一名女警衝上去一把抱起女童，一放面安撫情緒，一方面詢問家人電話及住址，不過女童只知道自己姓黃，今年5歲，但其他資料無法清楚表達，員警只能先將女童帶返派安置。

▲女童父親急忙到派出所，看見女兒已被尋回才放下心中大石。（圖／記者洪正達翻攝）

回到派出所後，警方設法聯絡女童家屬時，一名男子慌張地跑進派出所表示自己女兒走失，但話還沒說完就發現女兒在派出所內安然無恙後，才下放下心中大石，一手抱起女兒頻頻向警方致謝。女童父親表示，當天下午女兒與鄰居一起遊玩，但玩著玩著就不知道為什麼就跟路人走上山，當家人發現時才驚覺小孩不見了，所幸女童遇到熱心民眾協助報警，才結束一場驚魂記。