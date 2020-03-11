猜猜我是誰老梗　善警及時阻詐保住老翁3萬元零用錢

▲台南市善化警分局潭頂派出所巡佐陳育義、警員陳永昇及時阻詐，保住老翁3萬元零用錢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局潭頂派出所巡佐陳育義、警員陳永昇執行清道勤務，於上午10時許，巡簽至新市區大社里一家超商時，該店員急忙向2位員警報案，指稱超商內有一名老翁請她幫忙操作提款機轉匯帳，並且講手機邊操作提款機，驚覺怪異，恰巧警方巡簽至此，商請警方接手處理。

巡佐陳育義便主動上前關懷慰問該69歲老翁，係接到一通自稱林姓友人的電話，老翁愣了一下才想起林某是住在他家不遠的家族親戚，聽聲音相似不疑有他，對方開口要借新台幣8萬元急用，老翁說因身邊沒那麼多現金，最多只能匯款3萬元，對方又回「2天後還錢」，當下就到超商操作提款機準備匯款。

老翁因對提款機轉帳操作不熟稔，便請店員幫忙操作，店員第一時間主動關懷提問下，驚覺老翁應是遭到詐騙，但老翁仍不相信，直到警方來了，才說出事發經過，老翁當場拍著胸口直呼「好加在」壓驚，連連感謝警方，保住了平時省吃撿用所存下來的零用錢。

警方呼籲，民眾接到任何親友借款的電話或訊息，務必再撥打一通電話給對方求證，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

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