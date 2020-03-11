又到鳳梨盛產期！達人公開「彈指神功+外觀香味」3挑選秘訣

▲每年3至7月是鳳梨盛產期。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

每年3至7月是鳳梨盛產期，台南區農改場今（11日）表示，此時期氣候溫暖且陽光充足，鳳梨特別香甜多汁，今年果實成長期間日夜溫差大，有利糖份累積，因此甜度及風味更勝以往，要教大家3點挑選秘訣。

台南場指出，鳳梨通常由屏東開始一路往北至南投進入盛產，鳳梨品種中以台農17號（金鑽鳳梨）最受消費者喜愛，也是外銷主力品種，約佔總栽培面積的8成以上，此外還有肉細香甜的台農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的台農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的台農20號（牛奶鳳梨）、巨無霸的西瓜鳳梨（白節仔）及其他品種鳳梨陸續上市，不同品種都各自有其獨特的口感和風味。

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▲▼不少人喜歡新鮮鳳梨切片烘乾成的鳳梨乾，Q彈的口感搭配鳳梨香甜微酸的風味。（圖／台南區農業改良場提供）

至於要怎麼挑選？台南場整理以下3訣竅給大家參考：

1、大小及外觀：約1.5公斤上下，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽新鮮及大小適中，果柄切口小且新鮮者為佳。

2、色澤及香味：果皮有光澤且轉色金黃，早春挑選轉黃2/3至全黃者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃1/3～2/3即可，以散發濃郁香氣者為最佳。

3、彈指神功：用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選；若聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。

▲▼用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高。（圖／台南區農業改良場提供）

台南場強調，鳳梨含有豐富的醣類、維生素B1、B2、維生素Ｃ、鉀、錳、膳食纖維及鳳梨酵素等，既健康又消暑，也能促進腸胃消化。近年以新鮮鳳梨切片（塊）烘乾成的鳳梨乾，Q彈的口感搭配鳳梨香甜微酸的風味，既方便食用又老少咸宜，是目前超夯的健康零嘴。