農漁產銷量慘翻！衝擊鳳梨97％外銷　農委會：從未排除大陸市場行銷

▲農委會表示，產業紓困振興辦法及相關作業規範將在下週發布。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農漁產品内外銷市場傳受新冠肺炎疫情影響，農委會今（8日）特別澄清表示，已編列特別預算規劃辦理國內外行銷、業者紓困貸款及相關產業結構調整計畫及消費提振工作，3月迄今台北果菜市場蔬菜平均每公斤交易價格20.7元，較去年同期的20.8元微減0.1元，減幅僅0.5%。

農委會說明，為減緩農糧產業衝擊提出5項振興措施，包含輔導水果、蔬菜、花卉、雜糧及特作等經營及產業振興活動等5項措施。另外也提出4項貸款利息補貼紓困措施，針對糧食業者營運資金貸款、農機貸款、種苗業者、花卉、果樹、蔬菜、雜糧及特作貸款、農村酒莊貸款等，提供政策專案農業貸款之新貸戶第1年免息。農委會也提，立院正在審查行政院600億紓困特別條例預算，其中，農委會編了35.6億。

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石斑魚（龍虎斑）以外銷為大宗，其中9成都集中在陸港澳，農委會表示，受疫情影響餐席宴客遽減，外銷需求也減少。為使石斑魚產銷穩定，漁業署加強國內市場的行銷工作，包含與網購平台合作、強化國軍採購及國內傳統通路，近2個月行銷量近4公噸，且國內主要魚市場養殖石斑魚2月5至3月7日之交易量達214.6公噸，較去年同期148.9公噸，增加44%。目前石斑魚產地價格每公斤為211.2元，尚稱穩定。

▲鳯梨外銷97％在大陸市場，受疫情影響，農委會強調，從未沒排除大陸市場的行銷工作。（圖／記者蔡佩旻攝）



農委會表示，統計3月迄今（3/1-3/8）台北果菜市場蔬菜平均每公斤交易價格20.7元，較去年同期20.8元，微減0.1元；水果平均每公斤交易價格45.7元，較去年同期36.9元，上漲8.8元，漲幅23.8%。至於，我國鳯梨外銷97％在大陸市場，受到新冠肺炎疫情影響，農委會指出，大陸部分市場與交通運輸關閉，在陸續恢復後，鳳梨出口大陸數量可望回穩，同時規劃辦理「台灣鳳梨大陸市場促銷活動」，在大陸地區進行消費市場宣傳，維持通路暢通，預計促銷場次200場，目標促銷量15000公噸，以穩定並進一步提升鳳梨銷陸數量。未如外傳排除大陸市場的行銷工作。

雲林相關農產品也傳消費下跌，農委會強調，農糧署將協助縣政府研提加工及行銷計畫。目前石斑魚產地價格每公斤211.2元，較其監控價格151.7元為高。農委會所擬定之農漁與休閒產業紓困振興辦法及相關作業規範，也將在下週發布，積極輔導業者推動，協助穩定農漁產品的消費及價格。