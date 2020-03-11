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陳建仁痛批WHO譚德塞「外行人講話」　親曝台灣防疫站內幕

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圖、文／鏡週刊 

武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）全球疫情擴大，至今已超過100個國家／地區、逾11萬人感染。身為公衛專家的副總統陳建仁5日接受本刊專訪，痛陳肩負疫情防治重任的世界衛生組織（WHO）錯失防疫先機，難辭其咎；他表示，台灣早在去年12月31日即超前部署，更同步向WHO下設的國際衛生條例（IHR）窗口通報，指疫情「有可能會人傳人」，WHO卻一直漠視、忽略台灣的專業意見，寧願附和中國的判斷。

副總統陳建仁接受本刊專訪，直指WHO這次全球防疫失控關鍵在於未洞燭機先。

▲副總統陳建仁接受本刊專訪，直指WHO這次全球防疫失控關鍵在於未洞燭機先。（圖／鏡週刊提供，下同）

武漢肺炎疫情蔓延全球，但國際間最大的公共衛生組織WHO，自1月底宣布「國際關注公共衛生緊急事件」後，至今仍拒絕宣布疫情已進入「大流行」；相較之下，包括日、韓、法等多個國家的媒體與官員分析疫情時，紛紛稱讚台灣的抗疫經驗可供借鏡。

陳建仁5日接受本刊專訪，直指全球疫情失控的關鍵，在於WHO錯估形勢。陳建仁表示，台灣至今能將疫情控制在有限度傳染內，是因去年底就已跨部會合作超前部署，但我方多次向WHO下設的國際衛生條例（IHR）窗口通報疫情，甚至主動示警有「人傳人可能」，卻一路遭WHO漠視，台灣前階段明快採取的防疫措施，WHO也未在第一時間對各國公開，導致其他疫區無法參考台灣經驗、提早因應。

台灣早在去年12月31日就宣布登機檢疫，當時即已認定可能人傳人。（疾管署提供）

時間回到去年12月31日跨年當天，中國正式通報武漢出現27起原因不明的肺炎病例，我國行政院當天即首度召開院級第一次專案小組會議，在判斷病毒可能會有人傳人風險後，旋即宣布中國武漢直航入境的班機都須登機檢疫。接著，疾管署今年1月2日召開衛生福利部傳染病防治諮詢會議，建議醫療院所注意並通報從武漢來台的嚴重肺炎病人，並提醒做好防護措施，等於預先替作為防疫最後一道防線的醫院把關。

「WHO這次很難迴避（責任），一開始不能洞燭機先、也沒能超前部署！」陳建仁解釋，與SARS相比，這次最大的挑戰是，當忽略人對人傳染的可能性時，病例就會一夕大量爆發；早在去年12月31日，我方即已向IHR窗口了解疫情狀況，同時主動示警恐有「人傳人的可能」，並即刻宣布對武漢直航班機登機檢疫，但WHO卻漠視台灣通報，錯失全球防疫先機。「WHO的IHR窗口收到中國疫情報告的第一時間就應派人協助、遏止，可是沒有啊！（WHO）到1月底、2月初才緊張起來！」陳建仁說。

陳建仁點名WHO祕書長譚德塞（左）對武漢肺炎全球死亡率的解讀是「外行人講話」。圖為譚1月底會見中國國家主席習近平（右）。（達志影像）

IHR是WHO成員國共同簽署的協議，並由各國指定國家對口單位（National Focal Point, NFP），作為重大疫情通報窗口。儘管台灣非WHO成員，但2007年起也建置IHR窗口，並在2009年由我國疾管署與WHO總部互設IHR窗口（Point of Contact）通報疫情。

本刊調查，因我國非正式會員，我方IHR窗口聯絡資訊也未公布在IHR官網，導致歷年疫情通報延誤事件頻傳。2017年10月，有國家只將「我國籍旅客為結核病患同班機接觸者」的資訊，通報給中國IHR對口，我國疾管署事隔五個月後才獲通知；這次武漢肺炎，WHO不但錯將台灣確診病例列在「Taipei, China」，2月初也錯把我國當時僅10件的病例數統計成13件，經我方抗議才更正。

台灣至今不是WHO成員，不但讓台灣成為防疫孤兒，也不利於全球防疫工作。（達志影像）

陳建仁表示，很多亞洲的嚴重疫區國家都在抱怨，為何拿不到台灣防疫的第一手資料？但從跨年夜到後續出現首例確診案例，台灣不但都有向IHR平台通報，同時還報告了我方的防疫工作，「IHR卻只宣布經過中國認定的病例數，台灣的努力統統都沒顯示出來，怎麼跟別人分享？」他建議，IHR不該只報告病例，還應包括各國如何採取防疫措施，才能供他國參考；若台灣是WHO成員，就可大大方方協助他國抗疫。

WHO至今拒絕宣布疫情已進入大流行階段，譚德塞（圖）多次發言也被認為過度親中。（達志影像）

陳建仁直指WHO對疫情重要資訊的判讀失準，更點名譚德塞對武漢肺炎死亡率的全球數據解讀根本不專業。

譚德塞3日以全球死亡率約3.4％認定武漢肺炎的嚴重性高於流感，對此，陳建仁不客氣地說：「那個叫作外行人講話。」「這叫作見樹不見林！」

陳建仁接受本刊專訪透露，卸任後將回到中研院做研究，繼續當個服務全世界的僕人。

陳建仁說，因所有國家第一時間收到的病例多半是重症，除非把重症者的接觸者抓出來、做社區性的全面篩檢，否則絕對找不到感染者，但譚德塞卻「只看到冰山上面的一角」。

陳建仁並疾呼，WHO應立即讓台灣成為會員，除了不讓台成為防疫唯一的孤兒，也能輸出超前部署的經驗供各國參考，以助全球抗疫。


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