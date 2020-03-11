同機議員曾接觸確診患者！　川普自信喊「狀態超棒」不用篩檢

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他未接受2019冠狀病毒疾病採檢，他並無症狀，白宮醫師也檢查過。

路透社報導，川普與聯邦參議院共和黨籍議員就因應俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一事開完會後，在國會大廈對媒體說：「我不認為這有什麼大不了，我是可以做（採檢），我不覺得有什麼理由（要做）…我狀態超好，我感覺很棒。」

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）昨天聲明表示，川普未接受檢測，因為他沒有症狀，也未與任何確診病患長時間密切接觸。

昨天與川普一起搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）的人之中，包括共和黨籍眾議員蓋茨（Matt Gaetz），他稍晚宣布自我隔離，因為他在一場政治會議中接觸過一名與會者，這名與會者經病毒檢測呈陽性。

一名發言人昨天說，即將出任白宮幕僚長的共和黨籍眾議員梅多斯（Mark Meadows）也出席了這場會議，他將自我隔離到11日為止。

根據法新社今天彙整的各州統計數據，美國境內至少28人因2019冠狀病毒疾病喪生，約910人確診感染。（譯者：曾依璇／核稿：蔡佳敏）