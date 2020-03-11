雲端最前線／併吞台灣？愛奇藝無法可管被指統戰工具

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民進黨立委范雲10日在立法院質詢指出，中國大陸的「愛奇藝」非法入台卻無法可管，行政院長蘇貞昌表示認同，並提到中國有「入島入戶入腦」的政策，強調「一定不能讓中國達到併吞台灣的目的。」但此話一出，引發熱議，有網友批評明明是政府不立法卻指控非法，整天販賣亡國感。《雲端最前線》11日邀請立法委員林俊憲、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲立法委員 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

滯留湖北第2批台灣人，10日晚間分別搭華航、東航回台，第一班華航專機因為檢疫、乘客體溫過高等問題延誤起飛。第二班東航專機直到11日2時許才起飛，總共有192人登機，約4時抵桃園機場，比預計延誤了7小時。而東航台商下機接受檢疫後，其中161人進入桃園新開設的一處檢疫所進行14天隔離。指揮官陳時中也兩度現身桃機，顯得相當謹慎。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，逐漸變熱的天氣是否能成為疫情的出口？對此，前衛生署長楊志良指出，照目前的情況來看，夏季是會緩和的，他舉例，新冠肺炎流行的地方，大概在北緯38度線、板門店這個位置，像義大利南部、美國德州、中國貴州和雲南都沒有傳出疫情，但國內其他地區卻不斷傳出確診個案。不過，秋冬時一定會再度爆發，屆時疫苗是否被研發出來，就顯得相當重要。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。