19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓後「身體放烤架燒」溫度不夠竟裂成多塊…

▲布蘭達遭男友懷疑懷孕，推下樓後放上烤架上燒。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

阿根廷日前發生一起令人震驚的謀殺案。一名19歲男子因為懷疑24歲女友跟朋友出去跑攤後懷孕，兩人口角之下，男子竟然動手將女友推下樓梯，見女友一動也不動的倒在地上後，擔心被發現竟將人搬上烤架上放火燒，女子的身體禁不住高溫，也慢慢分解。直到警方發現時，女子的屍塊已經遭到掩埋。

根據英國《鏡報》報導，19歲男子維拉（Naim Vera）因為懷疑24歲女友布蘭達（Brenda Micaela Gordillo）因為常在晚上出門而可能懷孕，兩人多次為此口角，維拉一起之下竟將布蘭達推下樓梯，。維拉擔心案情曝光，拿了毛毯將女友的身體包裹起來。

維拉事後思考，決定將女友的屍體放上烤架燒，希望可以毀屍滅跡，卻未料烤架溫度不夠，布蘭達的屍體僅遭到分解。他擔心女友屍塊被發現，於是再開車將屍塊載到一處空地後掩埋。不久後，維拉因為受不了良心譴責，與父親、律師到警局自首，警方調閱監視器發現，維拉當時開車載著女友的屍體在一條偏僻的道路上，接著大批人朝該方向進行搜索，果真在附近找到部分的遺體被大型垃圾袋包裹。

此外，警方也發現，維拉曾在半路遭到警方攔住要求出示證件，但被放行後，棄屍的速度也加快，並且將另一部分的屍體丟棄在別處的垃圾桶內。調查人員表示，維拉的指甲縫內殘有布蘭達的DNA，判定兩人應有激烈拉扯，也不確定布蘭達遭到燃燒的時候，是否還有意識。目前警方正在了解詳細犯案動機與方式，並通知布蘭達家屬。