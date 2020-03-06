酸Apple帥男友：大學百人斬、畢業千人植　學弟挨告解讀「有魅力」…法官點頭

▲藝人Apple的牙醫帥男友遭學弟酸「百人斬，千人植」，法官審結判學弟無罪。（圖／翻攝Apple臉書、趙國翔IG）

記者徐愷昕／台北報導

藝人Apple（黃暐婷）的帥牙醫男友趙國翔日前遭戴姓學弟在臉書酸，「大學百人斬，畢業千人植」等話，趙男看到後覺得自己被影射過去性行為關係混亂複雜，名譽因此嚴重受損，憤而向學弟提起告訴，北檢日前依加重誹謗罪起訴戴男。台北地院2月27日審結判戴男無罪。全案仍可上訴。

趙男與戴男皆畢業於台北醫學大學牙醫系，兩人是相隔3屆的學長學弟關係，趙男畢業後開設牙醫診所，也因外型帥氣亮眼，常出現在醫學相關的電視節目上，目前女友為藝人Apple（黃暐婷）。

據判決，2018年5月3日凌晨一名帳號「史書華」的網友在臉書發文，「植牙植到病人胸口不會被告性騷擾嗎」、「#人帥真好，五年植牙一千顆」、「去義診很好，不過在粉專一直提我的話會覺得有點羞恥」、「#粉專一直秀健身照是怎樣」等與趙男有關的文字內容，隨即引發網友熱議，而從回應也可見當中有不少是牙醫工作者。

雖上述內容大多是對趙男揶揄的負面字眼，但均未涉及趙男感情交往關係，怎料，過去同校的戴姓學弟卻在一篇「這位趙醫師從大學時代爭議就很多了」的貼文下留言，「大學百人斬，畢業千人植，阿不就好棒棒」等話，除揶揄趙男自誇植牙顆數外，還不實指控趙男大學就讀期間性行為關係混亂複雜。趙男認為自己名譽受損，向戴男提出告訴，北檢受理後經調查，依涉犯加重誹謗罪起訴戴男。

台北地院審理時，戴男坦承有張貼過上述文字，但否認有誹謗犯行，他辯稱，「百人斬」是時下年輕人最夯的用字，用來稱讚人很有氣勢，過關斬將脫穎而出的意思，他再稱，說趙男「百人斬」是指他很有魅力，大學時期迷倒很多女孩子；至於「千人植」則是因趙男自稱植牙有上千顆的經驗，但業界大家都知道告訴人畢業職業沒幾年，而此時戴男的辯護律師也表示，國語辭典均查不到「百人斬」定義，所以依社會通念來看，「百人斬」並無影射性關係複雜的意思。

台北地院法官審酌，「百人斬」一詞有多種意義，雖戴男確實有張貼該文字，但依他的語意、語氣及起因動機，認為他沒有故意要妨害他人名譽的意思，故難以加重誹謗罪向他判刑，審結判戴男無罪。全案仍可上訴。

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