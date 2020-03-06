　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酸Apple帥男友：大學百人斬、畢業千人植　學弟挨告解讀「有魅力」…法官點頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Apple牙醫帥男友遭學弟酸「百人斬，千人植」。（圖／翻攝Apple臉書、趙國翔IG）

▲藝人Apple的牙醫帥男友遭學弟酸「百人斬，千人植」，法官審結判學弟無罪。（圖／翻攝Apple臉書、趙國翔IG）

記者徐愷昕／台北報導

藝人Apple（黃暐婷）的帥牙醫男友趙國翔日前遭戴姓學弟在臉書酸，「大學百人斬，畢業千人植」等話，趙男看到後覺得自己被影射過去性行為關係混亂複雜，名譽因此嚴重受損，憤而向學弟提起告訴，北檢日前依加重誹謗罪起訴戴男。台北地院2月27日審結判戴男無罪。全案仍可上訴。

趙男與戴男皆畢業於台北醫學大學牙醫系，兩人是相隔3屆的學長學弟關係，趙男畢業後開設牙醫診所，也因外型帥氣亮眼，常出現在醫學相關的電視節目上，目前女友為藝人Apple（黃暐婷）。

據判決，2018年5月3日凌晨一名帳號「史書華」的網友在臉書發文，「植牙植到病人胸口不會被告性騷擾嗎」、「#人帥真好，五年植牙一千顆」、「去義診很好，不過在粉專一直提我的話會覺得有點羞恥」、「#粉專一直秀健身照是怎樣」等與趙男有關的文字內容，隨即引發網友熱議，而從回應也可見當中有不少是牙醫工作者。

雖上述內容大多是對趙男揶揄的負面字眼，但均未涉及趙男感情交往關係，怎料，過去同校的戴姓學弟卻在一篇「這位趙醫師從大學時代爭議就很多了」的貼文下留言，「大學百人斬，畢業千人植，阿不就好棒棒」等話，除揶揄趙男自誇植牙顆數外，還不實指控趙男大學就讀期間性行為關係混亂複雜。趙男認為自己名譽受損，向戴男提出告訴，北檢受理後經調查，依涉犯加重誹謗罪起訴戴男。

台北地院審理時，戴男坦承有張貼過上述文字，但否認有誹謗犯行，他辯稱，「百人斬」是時下年輕人最夯的用字，用來稱讚人很有氣勢，過關斬將脫穎而出的意思，他再稱，說趙男「百人斬」是指他很有魅力，大學時期迷倒很多女孩子；至於「千人植」則是因趙男自稱植牙有上千顆的經驗，但業界大家都知道告訴人畢業職業沒幾年，而此時戴男的辯護律師也表示，國語辭典均查不到「百人斬」定義，所以依社會通念來看，「百人斬」並無影射性關係複雜的意思。

台北地院法官審酌，「百人斬」一詞有多種意義，雖戴男確實有張貼該文字，但依他的語意、語氣及起因動機，認為他沒有故意要妨害他人名譽的意思，故難以加重誹謗罪向他判刑，審結判戴男無罪。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
畢書盡要當爸爸了　閃婚不到一個月爆喜訊
林瑞陽29歲帥兒「男神級顏值」曝光帥炸！選秀節目超強出身被起
蔡阿嘎「聽你在放屁」被揭導火線影片！嫌犯忍半年動手：他講話很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老榮民恐嚇行政院長游錫堃案　訊後諭知限制住居制出境出海

老婆挑逗日男同事：忍住！他曝「登頂前謎之感受」…人夫頭頂秒炸綠光

31歲「外籍研究生」陳屍中研院…一旁散落酒瓶+不明藥物！現場留有遺書

拉紅布條喊勝利？RCA案2小時後被打臉怒罵高院判決不公！

以色列男Line加好友騙感情！高雄婦準備匯款5500美元　警識破成功攔阻

老爺車故障熄火冒濃煙　警借桶「挖水溝水」撲滅成功救援

酸Apple帥男友：大學百人斬、畢業千人植　學弟挨告解讀「有魅力」…法官點頭

下班還要趕回家顧小孩…新店分局長溫情送禮　女警紛紛「哈茲卡西」

快訊／柯文哲被控活摘器官殘害人群案　《屠殺》作者出庭作證…判決出爐

女警超「給力」！婦女節新北分局長贈花、護手霜表感謝心意

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

老榮民恐嚇行政院長游錫堃案　訊後諭知限制住居制出境出海

老婆挑逗日男同事：忍住！他曝「登頂前謎之感受」…人夫頭頂秒炸綠光

31歲「外籍研究生」陳屍中研院…一旁散落酒瓶+不明藥物！現場留有遺書

拉紅布條喊勝利？RCA案2小時後被打臉怒罵高院判決不公！

以色列男Line加好友騙感情！高雄婦準備匯款5500美元　警識破成功攔阻

老爺車故障熄火冒濃煙　警借桶「挖水溝水」撲滅成功救援

酸Apple帥男友：大學百人斬、畢業千人植　學弟挨告解讀「有魅力」…法官點頭

下班還要趕回家顧小孩…新店分局長溫情送禮　女警紛紛「哈茲卡西」

快訊／柯文哲被控活摘器官殘害人群案　《屠殺》作者出庭作證…判決出爐

女警超「給力」！婦女節新北分局長贈花、護手霜表感謝心意

利菁請辭《Women說》　李明川當扛壩子接主持棒

帶狗搭火車！隔壁男「每10分鐘1次」狂噴酒精　暴走譙：X女人...網怒喊告

老榮民恐嚇行政院長游錫堃案　訊後諭知限制住居制出境出海

老婆挑逗日男同事：忍住！他曝「登頂前謎之感受」…人夫頭頂秒炸綠光

2霸凌男「書包淋辣椒醬」逼死同學　靈位前下跪面對遺體懺悔

副總理孫春蘭視察　武漢居民隔窗大喊「全部是假的！」...央視全播出了

折耳喵在家開電視「關心蔡阿嘎」　主人進門傻眼：該離開的是我

明基三豐2019年賺7541萬元　每股稅後純益1.69元

睽違127天首戰！柯瑞左手「背後神傳」砍壓哨三分　復出飆23+7+7不敵暴龍

雲嘉地區出現肥料搶購潮　台肥：大家放心！足夠供應到春耕後

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

即／印尼男陳屍「中央研究院」人文館戶外

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

偷拍女大生壞壞　男友再PO正面照

警大博士教授認洩題！願用120萬換緩刑

退休校長成斂財靈媒　專挑宮廟找肥羊

鐵鎚狠K蔡阿嘎夫婦　狠心黑衣男臉書曝

台中男要少女傳誘惑照！原來裡面有洋蔥

即／碧砂漁港私人遊艇碼頭出現「一具女浮屍」！

快訊／RCA工傷246員工　更一審只准24人獲賠5470萬

黑衣人堵上蔡阿嘎關鍵曝！影片開箱豪宅被神出

網路互嗆怒襲蔡阿嘎！檢警追幕後指使者

更多熱門

相關新聞

Apple 以各種活動慶祝國際婦女節

Apple 以各種活動慶祝國際婦女節

婦女節（3/8）將至，有許多電商、影音串流平台都針對此一節日推出多項優惠，而Apple也不錯過此一節日，將在Apple TV App、Apple Podcasts上推出編輯選集，還有App Store上的精選項目，以及Apple Watch的活動記錄挑戰等方式慶祝國際婦女節。

酒後與男友吵架！她報警16次：他有新冠肺炎

酒後與男友吵架！她報警16次：他有新冠肺炎

Wedbush：肺炎無礙iPhone 12推出　3.5億果粉等換機！

Wedbush：肺炎無礙iPhone 12推出　3.5億果粉等換機！

配合官方防疫禁令　蘋果本週六日關閉義大利門市

配合官方防疫禁令　蘋果本週六日關閉義大利門市

顧能：iPhone去年第四季賣出6950萬支...年增7.7%　熱賣型號是它

顧能：iPhone去年第四季賣出6950萬支...年增7.7%　熱賣型號是它

關鍵字：

Apple牙醫男友百人斬學弟趙國翔

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面