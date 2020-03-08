「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

▲ 大陸泉州隔離酒店倒塌，又救出一名12歲男孩。（圖／翻攝 優酷視頻）

記者任以芳／綜合報導

大陸泉州鯉城區一間隔離酒店7日發生倒塌意外，經過一夜搶救，受困的71名住客(不含9名自行脫困人員)，有一半以上被救出來。救難隊員超過12小時，不眠不休搶救，一名12歲男孩獲救後的第一句話，讓現場人員淚奔。

▲大陸泉州隔離酒店倒塌，12歲男孩獲救後，急著回報媽媽受困位置。（圖／翻攝 優酷視頻）

大陸媒體拍下震撼一刻，有如廢墟的大樓縫隙中，多名救難人員又徒手拉出一名生還者。這名獲救的12歲的男孩，8日下午被發現，救出來前已戴上口罩、安全帽，原以為受困快20個小時，男孩已經沒有力氣，當救難人問他，媽媽在哪？他開口說的第一句話，讓在場人員熱淚盈眶。視頻內容顯示，男孩獲救後，十分擔心媽媽的安危，急著告訴救難人員，「（媽媽）剛才在我旁邊，在腳下面，還活著！」聲音清楚又精神，讓救難人員鬆了一口氣，總算是把孩子給救活了。

▲男子被救出後，拜託救難人員趕緊找到妻子的受困點。（圖／翻攝 優酷視頻）

接著，另一名男子也被找到，拉出來瞬間，他慌亂的用手比劃跟救難隊說，「我老婆在我頭的右手邊。」搶救過程中，還有一名生還婦女被救出，奮力從石堆裡爬出地面。視頻顯示，婦人十分緊張，救難人員告訴她，「就踩著，沒有關係。」婦人一路踩著救難人員的腳和身體，一步步爬出倒塌的廢墟。

這場與死神賽跑搜救任務，還在進行當中，造成10人死亡，20多人下落不明。緊抓黃金72小時，事故發生後，當地緊急出動吊車、起重機、挖土機等應急救援車輛36部、消防車輛67部、救護車15部，現場消防、醫務共700多人，投入救援。

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