快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

▲ 義大利當地時間7日封鎖倫巴底(Lombardy)地區,米蘭車站出現軍警人員,車站閘口關閉。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

義大利疫情嚴峻,日前適逢米蘭時裝周,多個知名品牌走秀受到影響,如今截至8日上午義大利確診達到5883人。義大利總理孔蒂隨即簽署法令,將倫巴底(含米蘭在內)的14個省份進行封鎖,以防新冠病毒傳播。

綜合外媒報導,義大利疫情在當地時間7日達到最高峰,新增1200例,當地政府立即商討緊急對策方案,原計畫整個封鎖倫巴底大區與11省,擴大封鎖「紅色區域」。直至台灣時間上午11時許,義大利總理孔蒂宣布以下地區進入封城狀態,倫巴第大區、威尼斯、摩德納、帕爾馬、皮亞琴察、雷焦艾米利亞、里米尼、佩薩羅和烏爾比諾、亞歷山大、阿斯蒂、諾瓦拉、Verbano-Cusio-Ossola、韋爾切利、帕多瓦、特雷維索。

據悉,遭到封城的區域,政府規定不得進行聚會,包括婚禮、喪禮、聚餐活動等。其中電影院、酒吧、體育館也將強制關閉至4月3日。

