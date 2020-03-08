快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

▲ 義大利當地時間7日封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透）
記者陳亭伃／綜合報導
義大利疫情嚴峻，日前適逢米蘭時裝周，多個知名品牌走秀受到影響，如今截至8日上午義大利確診達到5883人。義大利總理孔蒂隨即簽署法令，將倫巴底（含米蘭在內）的14個省份進行封鎖，以防新冠病毒傳播。
綜合外媒報導，義大利疫情在當地時間7日達到最高峰，新增1200例，當地政府立即商討緊急對策方案，原計畫整個封鎖倫巴底大區與11省，擴大封鎖「紅色區域」。直至台灣時間上午11時許，義大利總理孔蒂宣布以下地區進入封城狀態，倫巴第大區、威尼斯、摩德納、帕爾馬、皮亞琴察、雷焦艾米利亞、里米尼、佩薩羅和烏爾比諾、亞歷山大、阿斯蒂、諾瓦拉、Verbano-Cusio-Ossola、韋爾切利、帕多瓦、特雷維索。
據悉，遭到封城的區域，政府規定不得進行聚會，包括婚禮、喪禮、聚餐活動等。其中電影院、酒吧、體育館也將強制關閉至4月3日。
BREAKING: Italian Prime Minister Conte signs decree putting Lombardy and 14 provinces, including Milan, on lockdown to stop the spread of coronavirus— BNO Newsroom (@BNODesk) March 8, 2020
#Coronavirus, appena firmato il nuovo decreto: https://t.co/jYbSx7FEpG— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 8, 2020