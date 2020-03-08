不斷更新／俄婦見瑞士確診情況慘　旅遊完主動篩檢「竟為無症狀陽性反應」

▲新冠肺炎全球疫情嚴峻。（圖／路透）

記者陳亭伃、陳宛貞、詹雅婷、趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎全球疫情持續升溫，確診人數（含中國突破10萬），其中美國方面疫情迅速增障，紐約州確診病例來到76例，州長古莫宣布紐約進入緊急狀態。川普政府也決議擴大篩檢、增購口罩、開發疫苗，也呼籲民眾平常心照常生活，但需特別注意個人衛生。

此外，川普宣布由副總統潘斯（Mike Pence）擔任疫情總指揮，拉高總統武漢肺炎工作任務小組層級外，也與美國主要製藥廠代表開會討論藥物與疫苗研發進度，並親自前往疾病管制暨預防中心（CDC）視察。

【1100】

埃及衛生部6日宣布，尼羅河一艘郵輪上12人確診，感染源皆被指像是船上的台籍乘客，直至8日該艘郵輪又新增33起確診，累計45例確診。埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）表示，船上又有33人確診新冠肺炎，且沒有任何人出現症狀。7日宣布的12起船員病例中則有11例複檢結果為陰性，但仍被要求隔離2周。

另，義大利安莎通訊社（ANSA）報導，義大利政府擬出「封城草案」，初步估計包含倫巴第在內的13個省（含米蘭、威尼斯）都將被封城，屆時將會有1600萬人受到影響。

【1015】

根據澳洲《ABC NEWS》報導，新南威爾士州衛生部門7日證實，一名82歲的男性確診病患不幸病逝，成為澳洲境內第三起死亡病例。

另根據俄媒《TACC》報導，一名莫斯科確診女病患上月25日到訪過瑞士蘇黎世，返國後因為擔心自己感染，於是主動通報接受新冠病毒檢測，篩檢結果確定為陽性，目前已經住院隔離中。

【0915】

根據韓聯社報導，南韓8日上午新增367例確診，境內累計至7134例確診、50人死亡。

巴拉圭8日衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）表示，境內出現首例確診，一名32歲的男性自厄瓜多入境的巴拉圭及男性。3日返巴拉圭後下午確診，健康情況穩定。

此外，馬爾地夫傳出2確診，為首都瑪萊（Male）以北約150公里的酷拉都島度假村（Kuredu Island Resort）員工。官員表示，鑒於一名投宿酷拉都島度假村的義大利旅客返國後驗出武漢肺炎，度假村這兩名員工也進行採檢，並證實中鏢。

【0906】

法國衛生部8日宣布，5例確診病例感染後不治，法國境內死亡人數增至16人、確診總數共949例。衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）表示，目前有45人在加護病房接受治療，較昨天增加6人。沙羅孟又說，最新的不治病患出現在法國東部地區。

義大利疫情更加嚴峻，7日新增1200例，政府晚間提出緊急方案，計畫將封鎖整個倫巴底大區與其他區域的11省，未經核准不得進出，其中包括米蘭、威尼斯都在封鎖名單內。