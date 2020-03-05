女友喝醉大鬧！他氣噗噗「離家出走」…下秒被警方拖走：你有新冠肺炎

▲新冠肺炎重襲全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

為了不上班、為了教訓男友……，大陸各地日前上演「神奇劇情」，謊稱自己或他人患有新冠肺炎。天津市一位女生日前喝的爛醉，和男友因為瑣事爭吵，氣得男友當場離家出走，沒想到憤憤不平的她竟然報警16次，舉報男友患有新冠肺炎。

據《澎湃新聞》報導，近日，天津市武清區河西務派出所警員接到一女子報警，稱自己男友發燒、咳嗽，患有新型冠狀病毒肺炎。

接到報案後，警員趕緊尋找王姓男友，找到後立馬帶對方去醫院檢查。奇怪的是，經過醫院的檢查，王男並沒有出現發燒的症狀，也沒有其他新冠肺炎的症狀，當場排除染病的可能。他也表示，自己從來都沒有發燒，也沒有去疫情相關地區。

在得知這樣的一個情況之後，警員立馬察覺可能是女友在說謊，立即傳喚報警的馬姓女子到派出所接受調查。警員告訴馬女，涉嫌謊報警情擾亂社會秩序。但女孩堅持自己並沒有擾亂社會秩序，還當場怒斥警員都沒有配合自己。

對此，當地警方立即採取措施，拘捕了馬女。這時，她才認識到她的錯誤行為，「其實我不知道自己是撥打了110，當時由於喝酒喝多了，在一時不清楚的情況下才打的。」目前，馬女已被當地警方依法行政拘留。

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）

此外，江蘇省蘇州市一家超市的張姓員工2月11日正在上班時接到妻子電話，獲悉女兒在家好像發燒了。他立即向主管請假回家，之後女兒的病情很快好轉，但有些疲憊的他，想第二天不上班還不被扣工資，於是打電話給主管，謊稱女兒被確診為新冠肺炎病例。

蒙在鼓裡的主管立即要求，張男在家自行隔離觀察，避免與他人接觸交叉感染。同時，他也趕緊安排超市內與張男有過接觸的員工回家隔離。

當警員和社區工作人員上門核查時，張男又讓妻子謊稱自己和女兒被醫院查出患上新冠肺炎。但經過調查很快發現，夫妻二人所反映的情況與事實有出入，一家近期並未去過湖北，也沒接觸過其他有可能感染的人員。經衛生防疫人員對全家進行病毒篩查，最終證明他們並沒有感染新冠肺炎。

警方提醒，正值抗擊疫情關鍵時期，切勿傳遞不實消息、謊報疫情，虛構確診事實的行為，既是對自己和他人生命安全不負責任的表現，更是涉嫌擾亂公共秩序的違法犯罪行為。