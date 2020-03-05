專吃幼齒關不怕！他無視家長告誡「只能牽手」　帶14歲女友上U2激情

▲張男帶14歲少女到U2電影院「壞壞」挨告，竟辯稱不知對方年齡，因看起來很成熟才會行動，遭法官打臉。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者孫于珊／台北報導

曾2度與未成年少女性交被判刑的張姓男子，出獄後竟學不乖，仍再找一名14歲國中少女佩佩（化名）當女友，還發生性關係，完全無視對方母親的告誡，「可以牽手，但不要有身體接觸」，檢方因此將他起訴。儘管張男嘴硬說不知女友未成年，但法官不採信，依「與14歲上以、未滿16歲女子性交」罪，累犯，判他1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，24歲張男2017年3、4月間，透過通訊軟體LINE結識一名14歲少女佩佩，2人進而成為男女朋友，但從認識到交往才約3個月後，張男於同年7月底，就帶佩佩到北市萬華區西門町U2電影院內「壞壞」。由於佩佩母親察覺有異，女兒出門後音訊不通，直到晚間10時許才返家，在母親逼問之下，佩佩才坦承與張男發生性行為，母親憤而對張男提告。

母親表示，她是先發現女兒與張男在手機上的臉書對話內容，都聊一些男女之間很親密的事情，才得知2人在交往，且女兒有帶張男回家過，她當時就有跟張男說，佩佩還只是14歲國中生，年齡還很小，正在讀書，當朋友就可以，若要交往「可以牽手，但不能發生性行為，也不要有身體接觸」，而張男有先點頭，但沒有特別驚訝反應，隨後也有答應說不會發生男女之間親密關係。

然而張男惟矢口否認犯行，辯稱他不知佩佩實際年齡，是看佩佩臉書上的資料，相信佩佩是西元1998年出生，正在讀高中，且覺得佩佩談吐及穿著都很成熟，所以認為她至少有16歲以上，才跟她發生性行為。

▲少女母親曾告誡張男，只能牽手，不能發生性行為，也不要有身體接觸，但張男不聽遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

台北地院經查，張男不僅用假名接近佩佩，還向佩佩謊稱自己年齡為19至20歲間，甚至發現張男有前科！張男曾於2012年間，因對14歲以上、未滿16歲的女子性交而犯妨害性自主罪，被判有期徒刑1 年，緩刑2年，而前案偵查期間，又再犯同罪，被判有期徒刑10月，2案均被駁回上訴確定。2015年新北地院裁定2案、共7罪，判張男應執行有期徒刑2年6月，不料張男2016年9月5日出獄後，隔年又犯。

法官審酌，佩佩出庭時，對於提問屢屢停頓思考，回答時所使用的詞彙也甚簡單，談吐尚未脫年少稚氣，又看佩佩手機裡的生活照、臉書大頭貼等照片，佩佩面容未脫稚嫩，且未施胭粉，衣著樸素休閒，不論身形與年齡感，都無超齡的成熟特徵；況且張男自己都用假個資，還有前科，怎麼還會相信佩佩滿16歲，而不加以謹慎確認呢？

法官認為張男均屬犯後卸責之詞，不可採信，毫無悔悟之心，且故意再犯，有特別惡性，自我控制能力低落，造成被害人及被害家屬莫大羞辱、痛苦，但考量他與對方成立和解等一切情狀，判他有期徒刑1年2月。

►姊妹們！給他好看！！！

【更多新聞】

►拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌 法官說她防禦過當



►影／從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

►監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬 羈押禁見准了