　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專吃幼齒關不怕！他無視家長告誡「只能牽手」　帶14歲女友上U2激情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲張男帶14歲少女到U2電影院「壞壞」挨告，竟辯稱不知對方年齡，因看起來很成熟才會行動，遭法官打臉。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者孫于珊／台北報導

曾2度與未成年少女性交被判刑的張姓男子，出獄後竟學不乖，仍再找一名14歲國中少女佩佩（化名）當女友，還發生性關係，完全無視對方母親的告誡，「可以牽手，但不要有身體接觸」，檢方因此將他起訴。儘管張男嘴硬說不知女友未成年，但法官不採信，依「與14歲上以、未滿16歲女子性交」罪，累犯，判他1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，24歲張男2017年3、4月間，透過通訊軟體LINE結識一名14歲少女佩佩，2人進而成為男女朋友，但從認識到交往才約3個月後，張男於同年7月底，就帶佩佩到北市萬華區西門町U2電影院內「壞壞」。由於佩佩母親察覺有異，女兒出門後音訊不通，直到晚間10時許才返家，在母親逼問之下，佩佩才坦承與張男發生性行為，母親憤而對張男提告。

母親表示，她是先發現女兒與張男在手機上的臉書對話內容，都聊一些男女之間很親密的事情，才得知2人在交往，且女兒有帶張男回家過，她當時就有跟張男說，佩佩還只是14歲國中生，年齡還很小，正在讀書，當朋友就可以，若要交往「可以牽手，但不能發生性行為，也不要有身體接觸」，而張男有先點頭，但沒有特別驚訝反應，隨後也有答應說不會發生男女之間親密關係。

然而張男惟矢口否認犯行，辯稱他不知佩佩實際年齡，是看佩佩臉書上的資料，相信佩佩是西元1998年出生，正在讀高中，且覺得佩佩談吐及穿著都很成熟，所以認為她至少有16歲以上，才跟她發生性行為。

▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，約少女在社區幽會，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲少女母親曾告誡張男，只能牽手，不能發生性行為，也不要有身體接觸，但張男不聽遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

台北地院經查，張男不僅用假名接近佩佩，還向佩佩謊稱自己年齡為19至20歲間，甚至發現張男有前科！張男曾於2012年間，因對14歲以上、未滿16歲的女子性交而犯妨害性自主罪，被判有期徒刑1 年，緩刑2年，而前案偵查期間，又再犯同罪，被判有期徒刑10月，2案均被駁回上訴確定。2015年新北地院裁定2案、共7罪，判張男應執行有期徒刑2年6月，不料張男2016年9月5日出獄後，隔年又犯。

法官審酌，佩佩出庭時，對於提問屢屢停頓思考，回答時所使用的詞彙也甚簡單，談吐尚未脫年少稚氣，又看佩佩手機裡的生活照、臉書大頭貼等照片，佩佩面容未脫稚嫩，且未施胭粉，衣著樸素休閒，不論身形與年齡感，都無超齡的成熟特徵；況且張男自己都用假個資，還有前科，怎麼還會相信佩佩滿16歲，而不加以謹慎確認呢？

法官認為張男均屬犯後卸責之詞，不可採信，毫無悔悟之心，且故意再犯，有特別惡性，自我控制能力低落，造成被害人及被害家屬莫大羞辱、痛苦，但考量他與對方成立和解等一切情狀，判他有期徒刑1年2月。

►姊妹們！給他好看！！！

【更多新聞】

拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

影／從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

ET快訊
快訊／蔡阿嘎街頭遇襲　接應黑衣男共犯主動到案
長榮證實搭載58歲確診男飛澳洲！航班空機返台　空服員「隔離搭
突破6千！南韓新增322例「累計6088確診」　大邱慶北連添
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蔡阿嘎+二伯街頭遇襲！狡猾黑衣男變裝逃竄　躲2天…接應共犯主動到案

菲籍男「空中性侵」鄰座女　硬拗「她可以把腿合起來」判4年

專挑一樓破壞窗戶闖空門　口罩賊被逮反問：怎認出我？

還沒做就先「夾娃娃」阿宅好心動！　漂亮女公關嬌喊買包包…只是一場春夢

快訊／台中后神路聯結車「失控自撞護欄」！　駕駛重傷不治

彰化居家檢疫女想男友溜出門！　警方「全副武裝」找上門

她被栽贓拉扯立委「公布個資」怒提國賠…警抓錯人獲判免賠　原因曝光

控法官「男盜女娼」收賄美金40萬元　老營造商返台「我要面對」結果被起訴

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

悲慘世界！女移工4年被扣薪82萬還要幫運毒…警救出她哭斷腸

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

快訊／蔡阿嘎+二伯街頭遇襲！狡猾黑衣男變裝逃竄　躲2天…接應共犯主動到案

菲籍男「空中性侵」鄰座女　硬拗「她可以把腿合起來」判4年

專挑一樓破壞窗戶闖空門　口罩賊被逮反問：怎認出我？

還沒做就先「夾娃娃」阿宅好心動！　漂亮女公關嬌喊買包包…只是一場春夢

快訊／台中后神路聯結車「失控自撞護欄」！　駕駛重傷不治

彰化居家檢疫女想男友溜出門！　警方「全副武裝」找上門

她被栽贓拉扯立委「公布個資」怒提國賠…警抓錯人獲判免賠　原因曝光

控法官「男盜女娼」收賄美金40萬元　老營造商返台「我要面對」結果被起訴

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

悲慘世界！女移工4年被扣薪82萬還要幫運毒…警救出她哭斷腸

國產鳳梨內需供銷失衡　產地價低迷斗六市長掏腰包收購

MINI JCW Clubman＆Countryman正式開賣　306匹最大馬力火熱抵台

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

聽到顧寶寶！狗媽跑去籠子躲起來　阿公崩潰：你生的欸～

「鄉民老婆」跟蹤偷拍泰拳亞軍　還假冒店員...當場遭警察帶走

創區域新高！興富發總裁家族砸9.2億元　買下華王大飯店土地

威廉森撞飛對手雙手猛扣！庫班看傻抱頭　怪物狀元談慢熱：我下半場醒了

電鍋加熱！妹子一掀開「清蒸外星人」食慾歸0　老母笑掉下巴：靠盃啦

「反骨」酷炫曝蔡阿嘎私下一面　懷孕8月二伯遭襲...孫生氣炸：太扯了！

快訊／蔡阿嘎+二伯街頭遇襲！狡猾黑衣男變裝逃竄　躲2天…接應共犯主動到案

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

社會熱門新聞

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

雙胞胎「1人註冊輪流上學」　挨告詐欺不起訴

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

林東京的「百萬處分書」　已專人送達

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

即／板橋男持刀衝進超商　店員遭砍送醫救治中

「嘉義李宗瑞」性侵16歲少女　冒警拉進廁所錄影

更多熱門

相關新聞

按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

一名孫姓男子到北市林森北路上一間SPA紓壓會館消費按摩，當他在包廂內享受2名女子（盧女和陳女）提供的指壓服務時，孫男因不滿意竟沒有「半套服務」，雙方起了爭執，孫男甚至對盧女動手，摸胸、打頭，還嗆「你們小姐不摸是不是！」更控告盧女賞他巴掌、陳女穿高跟鞋踹他等，雙方因此鬧上法院。

酒後與男友吵架！她報警16次：他有新冠肺炎

酒後與男友吵架！她報警16次：他有新冠肺炎

女友狂載停車App「背後有陰謀」

女友狂載停車App「背後有陰謀」

女友洗澡！房東「看房間陽台就好」：沒關係

女友洗澡！房東「看房間陽台就好」：沒關係

老公偷吃幼齒挨告！妻挺夫：包皮炎要禁慾

老公偷吃幼齒挨告！妻挺夫：包皮炎要禁慾

關鍵字：

牽手14歲女友U2激情性行為性交性關係性愛未成年少女

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面