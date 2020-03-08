補償首例！新冠肺炎院內感染「護理師、清潔人員」都可領35萬補助

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

國內北部某醫院出現新冠肺炎院內感染，目前確認8人感染（案34-38、41、42、45），其中包含護理師和清潔工。根據台灣在SARS後訂定《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》，因防疫感染補助最高一千萬元，目前護理師最少可領取35萬補助金，而衛福部醫事司司長石崇良也特別提到，院內清潔人員也比照該規定，也可領35萬。

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▲截至3月8日中午為止，全台確診數達45人，出院人數為15人。（圖／翻攝疾管署網站）

SARS期間，和平醫院護理長陳靜秋因公去世，立法院協商《嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例》時納入「陳靜秋條款」，明定不論是否具公務員身分，投入救災身亡者，其遺族至少可領二百九十一萬餘元、致傷病依程度也有數十萬到一百一十餘萬元，同時子女的教育費由政府負擔至取得學士學位止。

石崇良說，國內在SARS之後，已於93年訂定《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》；新冠肺炎於疫情最初便已經列入第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，所以因執行相關防治工作導致感染造成傷病、身心障礙或死亡者，不論公、私立醫療機構、警察或消防機關與其他相關機關等都給予補助。

因感染第五類法定傳染病「致傷病者」得補助三十五萬元、「致身心障礙者」依程度可獲得二百六十五萬至一千萬元補助，至於因為感染第五類傳染病致死亡者，補助一千萬元。如果因為染病致身心障礙或者死亡者，其子女教育費用也會給予給付，而目前染疫的3名護理師能依此辦法申請補助，其中不幸染疫的1名清潔人員也同樣可獲得補助。