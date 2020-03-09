24小時高噪音轟炸！我「口罩國家隊」我驕傲　康匠160人日產180萬片不喊累

▲台灣康匠公司自從參與防疫口罩生產廠商後，員工24小時全力投入生產行列。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，經濟部納管口罩生產工廠全力投入口罩產能生產，位於桃園市的台灣康匠公司10條生產線，員工24小時全天候投入製造，總經理陳勇志指出，為支援政府防疫工作，員工在高分貝機器噪音環境下拚產能，目前鶯歌與桃園2廠每日總產能已達180萬片，員工都不喊累，大家都有使命感，要為防疫工作奉獻一己之力。

位於桃園市桃園區大仁路上的台灣康匠公司，是以生產口罩為主的工廠，總經理陳勇志表示，廠方去年原本在新北市鶯歌區的廠區因租約到期準備搬遷至桃園市，後來疫情爆發後，奉經濟部指示全力投入口罩生產，也就是「口罩國家隊」一員，該廠鶯歌廠原有15條產線，桃園廠則由政府支援10條產線，每天25條產線全力投入生產，產能預估可達180萬片口罩，這也是台灣單一工廠最大生產量能。

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▲台灣康匠公司自疫情爆發後成為「口罩國家隊」一員，員工每天努力提升產能。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳勇志說，防疫期間，不少民眾抱怨在藥局買不到口罩，看在員工眼裡都很不是滋味，因此不少員工願意主動加班投入生產行列，每天在高達85分貝上下的機器噪音下工作，這份辛苦非常人所能忍耐，但員工都很有使命感，願意犧牲假期投入生產，也辛苦朝政府希望在3月中拚出日產千萬片口罩目標努力。

陳勇志還提及，鶯歌廠與桃園廠總計約160人24小時投入生產口罩，為防疫投入心力，公司為獎勵員工，加班費依勞基法規定發放外，每日還會發放加班獎金，只要有打卡就會發獎金，讓員工辛苦能獲得實質獎勵。

台灣康匠公關行銷主任曾姿靜說，為維持口罩生產品質，廠區高規格比照科技業無塵室，進到廠區前，所有人員需穿上防護衣、防護帽、鞋套並且全身消毒以避免灰塵沾染，廠區內濕度、溫度與壓力逐一把關控管，在高品質下，員工需穿著不透氣防護衣，在高分貝噪音環境下工作，而且一開工就至少是5、6小時。

身為康匠公司一員，不少員工私下都說，能成為「口罩國家隊」的一份子，儘管每天都很辛苦忙碌，但能為台灣防疫工作盡份心力，都感到無比榮耀。

陳勇志強調，台灣康匠公司是台灣少數專業生產口罩工廠，以往口罩銷售製作通路可分成醫療、工業與民生三大項目，對台灣康匠而言，前期研發口罩式樣才是最困難的，一般口罩廠商比較不會生產市場上需求量少的口罩款式，康匠不僅有製作成人口罩與兒童口罩的專用機器，平面口罩、立體口罩、PM2.5防霾口罩也有各自專用機器生產，台灣康匠會努力滿足台灣市場需求而努力。

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