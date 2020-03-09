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台口罩單日破千萬片「紡織業立大功」　李家同：有些產業需要被重視

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▲李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲李家同發文感謝國內的紡織業。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，本週台灣口罩產能可突破單日1000萬片，總統蔡英文特別感謝「口罩國家隊」成員日以繼夜努力。清大榮譽教授李家同在臉書上發文，團隊當中最重要的一份子是國內紡織業，過去不被重視但這次卻立下大功，「國家產業發展不應該只重視某一個產業，基礎產業也非常重要」。

李家同以「是什麼產業和技術拯救了台灣？」為題，指出由於疫情需求，在經濟部的協調策劃之下，3週不到完成60條口罩機產線，這不是一件簡單的事。

文中提到，製造口罩的機器其實是一種紡織機，一般醫用口罩和外科口罩的材質，皆為三層不織布結構平面口罩，外層是具有疏水效果的PP紡黏不織布，可阻隔飛沫；內層則為吸水材質的ES複合纖維不織布，可以提高口罩配戴者的舒適度。三層不織布就是三種不同的設備，三種不同的產業、三種不一樣的高分子材料，雖不同但台灣都有。

文中還提到，其中最重要的中間層為熔噴不織布（Melt-Blown Non-Woven，簡稱MB），提供高性能聚丙烯熔噴濾材作為其核心之靜電過濾層，能長時間達到過濾含有細菌或病毒的飛沫之效果。

▲。（圖／翻攝自Facebook／李家同）

▲三層不織布結構平面口罩。（圖／翻攝自Facebook／李家同）

熔噴是一種使工程塑料變成不織布纖維網的工藝，通過以高速熱風分散熔融態塑料來製造超細纖維不織布產品，例如有過濾材、防護服、吸油基布、擦拭材、衛生用品、尿布等，一般普遍使用原料為聚丙烯、聚乙烯、聚酯、聚氨酯及尼龍等。熔噴不織布可用作口罩過濾層是透過電暈靜電充電，藉由電場將感應電荷嵌入不織布中，使得不織布纖維帶電以形成駐極體，從而通過自身靜電吸引提高過濾效率且不會增加空氣阻力。

文中指出，從以上的討論中可以看出，這次疫情台灣非常依賴紡織業和機械業，一般人對產業都認為國家應該重視5G、AI等等，相信絕大多數的科技人員不知道何謂不織布，更不知道熔噴技術，「我本人一向倡導國家不要忽略任何產業，也不要忽略任何技術，尤其不能忽略基礎工業技術。很多鄰近國家不重視紡織業，以至於韓國一片口罩賣價1.5美元。」

▲。（圖／翻攝自Facebook／李家同）

▲口罩最重要的中間層為熔噴不織布。（圖／翻攝自Facebook／李家同）

文中還指出，紡織機械其實是相當複雜的，也絕對是精密機械，大家不要以為紡織業就是找幾個工人在縫製衣服，台灣的紡織業已經是一個設計與製造紡織機的工業，有相當不錯的技術能力，紡織機不僅僅用來生產布料，「其實我們國家的紡織機已經是在生產工業用的材料，美國很多研究單位都需要我們的紡織機來製造一些很特別的材料。」

文中表示，國家能夠在短時間內解決了口罩生產的問題，「是因為我們沒有將所有的雞蛋放到一個籃子裡，我們有不同的產業，也有相當不錯的基礎工業技術，希望全國人民能夠了解這一點。政府不該過份強調某種產業，更應該重視基礎工業技術的提升。」

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