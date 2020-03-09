岳母多次插針抽血都失敗...女婿怒推護理師挨告　判賠1100元

▲馬姓男子因不滿護理師插針多次仍抽血失敗，氣憤出手推擠護理師，法院審結判他需賠償護理師1100元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

馬姓男子日前帶岳母至基隆長庚醫院就診，過程中因不滿急診室陳姓護理師找不到岳母血管，多次插針抽血失敗，竟在護理師收針後怒推他，致護理師手臂出現4公分刮傷。事後陳姓護理師怒至法院提告傷害，同時向馬男求償10萬餘元。法官審酌雙方財力，判陳男須賠償護理師1100元。仍可上訴。

陳姓護理師控訴，2019年5月23日他在急診室內替馬男岳母抽血時，因多次插針抽血失敗，馬男竟在他收針停止醫療行為時出手憤怒推擠，導致他左手臂上出現4公分刮傷。對此，他決定提高傷害，並向馬男求償醫療費100元及精神撫慰金10萬元。

法庭上馬男辯稱，當時岳母相當痛苦不斷哀嚎，但護理師仍不願收手還態度惡劣，他是為了保護岳母才會推擠陳男，屬於正當防衛、合法的行為，並不涉及傷害。同時，馬男也拿出醫院當時給他的道歉函，證明雙方確實是因醫療行為中護理師有疏忽，導致爭執產生。

基隆地院審理時認為，雙方發生衝突時護理師已收針，對患者本身並無傷害行為，另外雖然醫院院長事後有發函向馬男道歉，但事件當下院長本人不在場，並不是真正了解實情的人，發函行為不排除是為要息事寧人，與護理師是否有疏失完全是兩回事。

法官審結，刑事部分判馬男拘役50日，得易科罰金5萬元；民事部分，審酌雙方財力，他僅需賠償護理師100元醫療費及1000元精神賠償金，總計1100元。仍可上訴。

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