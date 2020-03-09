創廟300年未曾停過遶境　北港朝天宮：不容閃失，停辦一年

▲雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19、20日兩天，舉辦媽祖鑾駕出巡，朝天宮董監事會9日下午開會討論結果，一致通過停辦1年，成為朝天宮創廟3百多年來首次停辦媽祖出巡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年因新冠肺炎疫情影響，台灣民宿宗教盛事遶境、進香等活動各廟宇紛紛取消，雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19、20日兩天，舉辦媽祖鑾駕出巡，因應防疫，北港朝天宮董監事會9日下午召開董監事聯席會議討論結果，一致通過停辦1年，成為朝天宮創廟3百多年來首次停辦媽祖出巡。

雲林縣北港朝天宮繞境是國內第一個被文化部列為國家重要民俗的宗教活動，場面浩大，有陣頭、真人藝閣、花車及化裝表演，行列長達四、五公里，熱鬧場面為全省各地所罕見，每年吸引成千上萬人潮迎神賽會。本來僅在農曆三月十九日，舉行一天遶境，於民國四十四年，縮小正月祭典，始將三月之遶境擴大為二天。

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蔡咏鍀表示，媽祖出巡雖是室外活動，但動軏好幾萬人湧進北港，尤其今年適逢周末假期，人擠人看熱鬧的景況不難預期，如要如期舉行也要有萬全防疫準備，尤其每年都有許多海外信徒回來，疫檢不易，人又那麼多，萬一有個閃失，不好追蹤。

據了解，有部分董事提議改成小規模，但多數董事認為，今年出巡日剛好假日，即便小型遶境人還是會很多。因此經討論後一致通過停辦一年。這也是朝天宮創廟三百多年來頭一遭，廟方將會在官網對外公布停辦訊息。

▲北港朝天宮繞境是國內第一個被文化部列為國家重要民俗的宗教活動，尤其真人藝閣、花車場面浩大，行列長達四、五公里，熱鬧場面為全省各地所罕見。（圖／記者蔡佩旻攝）



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