高嘉瑜列《日經亞洲評論》11位「亞洲女性先驅」　與何韻詩一同入選

▲立法院第10屆立法委員報到，高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／編譯

擁有甜美長相、親民形象的「港湖女神」立委高嘉瑜，日前登上《日經亞洲評論》評選在政治、商業、社運和藝文等領域的11位具代表性亮眼女性名單，與香港歌手何韻詩、日本求職App「Wantedly」創辦人仲曉子（Akiko Naka）等一同入列。

根據《日經亞洲評論》4日評選的亞洲11位亞洲女性先驅報導指出，當時29歲的高嘉瑜在2009年參選台北市議員，身為民進黨黨員的她沒錢沒勢，也沒有什麼知名度，無法像其他候選人一樣在公車、電視中買廣告宣傳，而是走去社區、公園、市場和餐廳去親近選民，甚至跟著垃圾車路線一一接觸倒垃圾民眾。

▲高嘉瑜與選民互動。（圖／記者崔至雲攝）

報導寫道，高嘉瑜在2020年成功當選立委，但她坦言，這或許是自己最後的機會，因為她在職業生涯中面臨選擇題，大多數朋友、同學已經成為律師、檢察官甚至法官，但自己還是很想嘗試這條路，「我真的很喜歡與人交談，並且幫助人們解決問題。」

高嘉瑜已當過3屆台北市議員，2020年前進國會，擁有全國高知名度的她，被視為可能角逐2022台北市長的人選之一，這個位置被視為往更高處走的踏板。

▲高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

但儘管台灣女性參與政治的比例在亞洲中算高，女性參與高階職位仍然會受到一些阻礙，例如總統蔡英文、總統府秘書長陳菊至今仍單身，過去就被批評沒有結婚、沒有生過孩子，但這種批評卻不會出現在男性政客身上。

個性直率的高嘉瑜，常常在黨內被批評缺乏經驗，甚至將她視為外人，還被封為「孤鳥」，然而高嘉瑜卻接受了這樣的封號。高嘉瑜說，「我沒有欠任何人人情，但也沒有任何的靠山。我一直以來，都只靠我自己。」

《日經亞洲評論》亞洲11位表現亮眼女性：

●香港歌手何韻詩

●日本「她科技」（femtech）創辦人杉本亞美奈（Amina Sugimoto）

●台灣立委高嘉瑜

●印度Netflix國際原創電影總監艾瑞亞（Srishti Behl Arya）

●中國全球女性創投平台SoGal Ventures創辦人孫伊晴

●中國榕樹根公益計畫創辦人李暘

●在泰國開餐廳，成為首位摘下米其林星星的印度女廚師阿羅雅（Garima Arora）

●印尼加速器Digitaraya的管理經理葉妮可（Nicole Yap）

●在香港工作的國際移工聯盟（IMA）主席恩尼（Eni Lestari）

●日本求職App「Wantedly」創辦人仲曉子（Akiko Naka）

●在高雄出生、赴上海成立建築設計工作室Neri & Hu的胡如珊（Rossana Hu）

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