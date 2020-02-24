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高嘉瑜438字分析禁醫事人員出國　「他們的付出不該視為理所當然」

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，各界討論正反意見不一。港湖女神、民進黨新任立委高嘉瑜23日晚間在臉書PO出一篇438字的文章表示，防疫期間衛福部、防疫人員、醫事人員和公務員們都辛苦了，但對於第一線醫事人員不眠不休的付出，也希望大家不要將之視為理所當然。

高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜在臉書PO文替第一線醫事人員加油。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

高嘉瑜提到，禁止醫事人員出國一事引起許多討論，相關的執行細節應該與各醫院、醫事人員溝通後再宣布，也應該一併公布醫事人員配合防疫指揮，因而產生損失的補償及配套方案，畢竟他們是防疫的第一線，也是最危險的第一線，在防疫期間醫院人力吃緊，他們幾乎是不眠不休地努力，工作壓力繁重，所以對於醫事人員的付出，大家不該視為理所當然，更不該增加多餘的負擔。

高嘉瑜說，目前公布的政策方向是禁止前往中港澳，後續細節、配套措施希望能在週二（25日）有更完整的討論及說明，「對醫事人員不應是上對下的命令，而是攜手合作、並肩作戰、同舟共濟的夥伴」，因為醫事人員也是人，也需要休息，緊繃的疫情壓力及醫療量能或許很快就會到達臨界點，限制醫事人員的同時也應該升級相關境管限制，而不是由第一線人員扛起所有責任。

▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲全台各大學校這週陸續開學，如何做好防疫工作也是防堵病毒傳播的關鍵。（圖／記者林育綾攝）

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，24日凌晨也在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文呼籲，這項政策之所以會掀起反彈，是因為大家理性上知道禁止所有醫事人員出國背後的原因，感性上卻有種被當成「戰略物資」的心情，因為政府沒有加強限制「容易發生防疫破口的人員移動」，例如前往中港澳或其他疫區的人、限制國內大型活動等等，反而是先禁止醫事人員出國。

謝宗學認為，他深知台灣有爆發大規模社區疫情的風險，所以可以理解、認同防疫中心的政策，身邊的同事也沒有人因為害怕染病而離開，但是醫事人員都是活生生、有感覺的人，不是戰略物資，縱使政策方向正確，政府還是要考量會不會打擊到大家的士氣，才能讓防疫作戰持續堅持下去。

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