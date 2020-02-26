網傳跟同學爆疫情失控　高嘉瑜：記得加「本人唱歌超好聽」

▲高嘉瑜。（資料照／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來網路流傳，民進黨立委高嘉瑜跟同學爆料新冠肺炎疫情嚴重。高嘉瑜25日晚間先透過臉書澄清，被造謠抹黑。她26日受訪時表示，整篇內容明顯是杜撰的，「那我也呼籲中國的五毛，這些網友們，記得要加一句『高嘉瑜本人唱歌超好聽』」。

高嘉瑜25日在臉書上貼出多張照片，上面寫著「我媽媽是高嘉瑜議員在台北一中的同學，嘉瑜議員有打電話給我們講，現在武漢肺炎超嚴重，新北夜市商家在半個月前就有發現超多感染者，跑到台北市超多的，政府完全追蹤不到，民進黨察收到好多口罩商，黨員都可以領口罩。嘉瑜議員還送了兩盒口罩給我們，嘉瑜議員本人超甜的好好人！」

▲高嘉瑜被人造謠抹黑。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專）

針對該訊息，高嘉瑜第一時間在臉書澄清。高嘉瑜隔日受訪表示，25日打開訊息，發現很多網友一直寫信告訴她，有人在網路上誹謗她，不僅在臉書留言，也到各個新聞網站、推特留言，用不同帳號名稱，但留言內容全都一樣。

高嘉瑜指出，整篇內容都看得出來是杜撰的，畢竟台北一中在現在的台灣已經沒人知道是在哪，據了解應該是建中，「但我是北一女的，但是她說我人超甜、人好好，這件事情是很難否認啦！那我也呼籲中國的五毛，這些網友們，記得要加一句『高嘉瑜本人唱歌超好聽』」。