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紐時專訪　世衛專家列7點大讚中國防疫：全世界都該學習

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▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

▲WHO專家艾爾沃德（Bruce Aylward）。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

曾給予中國防疫高度評價的世衛助理總幹事、加拿大公共衛生應急專家艾爾沃德（Bruce Aylward）上月帶領團隊進武漢調查後接受了《紐約時報》的採訪，並表示此次中國在防疫工作中一共有7點值得全世界學習，包括了封城、架設網路問診系統、隔離速度極快、免費治療等等。

根據《紐約時報》報導，艾爾沃德表示，自己看到中國如何在短時間內遏止吞沒武漢且對全國各地造成威脅的新冠病毒，其中則有7點值得全世界效仿。

一、中國在疫情爆發後立即採取了強硬手段，像是下令封城、強制檢測、嚴格隔離等等，來防止病毒擴散，也讓中國每天的新增病例不斷下降，從一個月前的每天3000例到現在大約200例。

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

二、中國重新檢測了32萬份的篩檢樣本後，發現裡面呈現陽性的大約占了0.5%，並非只是大家想像中的「冰山一角」，艾爾沃德也表示，「我們現在看到的就是一個金字塔，但大部分都還在地底下。」

三、成立線上醫療系統，為了避免感染病患和健康的人同時湧入醫院，線上的醫療諮詢和處方能夠馬上替民眾解決問題，減少到醫院增加感染的風險，且武漢幾乎在一夜之間就建立起兩家醫院，許多醫院的病房也馬上被重建為隔離病房。

四、提供在家隔離的各種需求，像是讓停課的學生能夠在網路上自主學習、提供食物藥品給封城區域內的民眾等等。

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-9。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情衝擊全球。（圖／路透社）

五、快速隔離確診病患，醫護人員在指定的「發燒門診」進行體溫測量和肺部CT掃描後，立刻在幾小時內就能知道是否感染，而在醫療資源上也採取分級制度，輕症患者送去隔離中心，重症患者則立刻送往醫院救治。

六、治療全數免費，無論是一般民眾或是醫護人員，只要是確診新冠肺炎，所有治療通通免費。艾爾沃德表示，有些人會因為擔心醫療費用而推遲檢測治療，這樣會對整個防疫網造成嚴重破壞，因此「美國必須考慮周全」。

七、現在在武漢一共有超過4萬名的醫護人員，裡面有許多都是其他省分自願進入武漢來幫忙的，另外也有許多公路的工人放下手邊工作，來協助醫院運送食物、器材等等，艾爾沃德表示，「這些自願者們真的都將自己視為保護中國和世界的第一線。」

加拿大公衛專家艾爾沃德先前也公開讚揚過中國政府知道如何保護人民的生命，倘若自己不幸感染的話想在中國治療，並大讚中國防疫的行動快速，成功延緩病毒擴散，呼籲全世界都得向中國學習，且「全世界都欠武漢一次」。

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