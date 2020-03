女患者症狀較輕但「潛伏期更長」！　專家籲隔離應超過14天

▲最新研究表示,女性不僅症狀相對較輕,而且比男性有更長的潛伏期。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

武漢大學人民醫院團隊近日在《柳葉刀》發表論文,首次分析了女性在新冠病毒傳播中可能存在的特殊性。當中提到,女性不僅症狀相對較輕,而且比男性有更長的潛伏期,呼籲在篩查中,女性患者無論是否有症狀,只要接觸史明確,就應對她們進行核酸測試,且隔離期也應超過14天。

據《澎湃新聞》報導,該研究首次表明,女性在新冠肺炎的傳播上,表現出不同於男性的特徵,女性不僅症狀相對較輕,而且比男性有更長的潛伏期,這可能是因為女性天生具有比男性更強的抗病毒免疫力,女性的特點可能成為影響COVID-19傳播的一個關鍵點。

▲新冠病毒顯微鏡彩照。(圖/NIAID Flickr)

團隊表示,收集到資料的6013例患者中,大多數在今年1月1日至1月29日入院或確診,其中男性3361例(占55.9%),其中共有975例進入ICU,573例(58.8%)為男性,這些結果或許代表著,男性比女性更容易感染COVID-19,而且感染後症狀更嚴重。

但值得注意的是,團隊還發現,在三個時期,即1月1日之前、1月1日至1月11日以及1月12日至1月22日中,武漢的男性確診病例的比例逐漸下降,分別為66.0%、59.3%和47.7%。與此同時,在疾病暴發的最初階段,即1月1日之前,被診斷出的患者中34.0%是女性,而在隨後的研究中,到1月26日,女性所占的比例逐漸上升到45.0%。

▲女性的特點可能成為影響COVID-19傳播的一個關鍵點。(示意圖/路透)

資料可能表明,女性不僅症狀相對較輕,而且可能比男性有更長的潛伏期,這也許是因為女性天生具有比男性更強的抗病毒免疫力;前期女性沒有被確診並不意味著女性沒有被感染,只是其症狀較輕或無症狀。普遍的解釋認為,性激素和免疫系統之間的相互作用使男人比女人更容易受到病原體的侵害。

通常,女性趨向於產生更強的免疫反應,這有助於她們更快地清除感染,並降低疾病持續發展的風險,但是只要存在病毒感染,病毒就會不停地與人體的免疫系統抗爭;在病毒突破免疫系統之前,人體沒有任何疾病症狀,這也就是潛伏期,「當你的免疫力能夠抵禦病毒更長的時間,但又不能完全殺死它時,你就會有更長的潛伏期。」

報導稱,3日預印本伺服器和早期研究平台SSRN上發佈了一篇《柳葉刀》預印本(Preprints with The Lancet)研究論文,題為「Women May Play a More Important Role in the Transmission of the Corona Virus Disease (COVID-19) than Men」。

作者團隊來自武漢大學人民醫院腫瘤科、老年醫學科、重症加強醫療科等多個科室,通訊作者為該院消化內科主任醫師董衛國與該院耳鼻喉科主任醫師許昱。